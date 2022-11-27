GALATASARAY NEF FENERBAHÇE BEKO CANLI İZLE 📺 | Potada dev derbi! GS FB basketbol maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu sekizinci hafta maçında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Galatasaray NEF'e konuk olacak. Heyecanlı derbi öncesinde arama motorlarında Galatasaray NEF - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY NEF - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray NEF - Fenerbahçe Beko maçı 27 Kasım Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

ASLANLARDAN 7 MAÇTA 3 GALİBİYET

Galatasaray NEF, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı yedi maçta üç galibiyet aldı. Sarı kırmızılılar son olarak 19 Kasım Cumartesi günü konuk olduğu Frutti Extra Bursaspor'u 88-93 yendi. Galatasaray Nef'te Tyrus McGee 18, Angelo Caloiaro 17, Dylan Ennis ve Sadık Emir Kabaca 14'er sayı buldu.

KANARYA 6'DA 6 YAPTI

Fenerbahçe Beko ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son olarak 20 Kasım Pazar günü Tofaş'ı konuk etti. Sarı lacivertliler rakibini 82-68 yenerek altıda altı yaptı. Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley 20 sayı, Samet Geyik 13 sayı ve 8 ribaund istatistikleri üretti. Böylece Fenerbahçe Beko altı maç sonunda altı galibiyet elde etti.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ (GALATASARAY NEF - FENERBAHÇE BEKO)

Toplam sayı: 78.86 – 87.17

2 sayı: %46.41 - %58.64

3 sayı: %35.75 - %36.42

Serbest atış: %78.05 - %74.58

Ribaund: 31.71 – 32.50

Asist: 17.29 – 21.17

Top çalma: 7.57 – 7.17

Top kaybı: 10.71 – 10.00

Blok: 1.57 – 1.17