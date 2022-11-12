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Başakşehir Galatasaray: 0-7 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 14. haftasındaki kritik karşılaşmada Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 7-0'lık farklı skorla Galatasaray oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 21:53 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 22:03
Başakşehir Galatasaray: 0-7 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Galatasaray rakibi Başakşehir'i 7-0'lık skorla mağlup etti.

Mücadelede sarı kırmızılılar adına gol perdesini 14. dakikada Kerem Aktürkoğlu açtı. Ardından 45. dakikada Icardi penaltıdan skoru 2-0'a getirdi. 45+4'de ise Başakşehir takımında Ndayishimiye topu kendi ağlarına gönderdi.

Dakikalar 59'u gösterdiğinde sahneye yeniden Kerem çıktı ve skoru 4-0'a getiren golü kaydetti. 65'de ise sarı kırmızılıların bir diğer yıldız ismi D. Mertens ağları sarsan isim oldu. 85'de Kerem Aktürkoğlu bir kez daha sahneye çıktı ve hat-trick yapma başarısı gösterdi. 88. dakikada ise sarı kırmızılıların defans oyuncusu Abdülkerim'in attığı golle beraber Galatasaray, Başakşehir'i 7-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu sonucun ardından Galatasaray 2022 Dünya Kupası arasına 13 maçta 8 galibiyet 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 27 puanla 2. sırada; Başakşehir ise 13 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik 3 yenilgi ve 24 puanla 4. sırada girdi.

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