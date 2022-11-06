Beyaz saçlı prens

Sonucu merakla beklenen derbiden galibiyetle ayrılan Galatasaray oldu: 2-1. Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan ev sahibi ekip, 18. dakikada Mauro İcardi'nin golüyle öne geçti. Galatasaray'ın geriye yaslanmasıyla Beşiktaş oyunu dengeledi ve 28. dakikada Cenk Tosun'un klas golüyle skoru denge getirdi: 1-1. İlk yarı bu skorla biterken ikinci yarıda oyuna ve skora hakim olan taraf Galatasaray'dı.

İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Nitekim bu baskı 59. dakikada gol de getirdi. Beyaza boyanmış saçlarıyla dikkatleri üzerine toplayan İcardi kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 71. dakikada bir şutu direkten döndü. Ayrıca Galatasaray'da Kerim'in de şutu üst direkte patladı. Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 24'e yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Beşiktaş ise son 4 maçında 3. kez kayıp yaşadı.

BOEY'İ TERCİH ETTİ

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, F. Karagümrük ile deplasmanda oynadığı ve 2-0'lık skorla galip ayrıldığı müsabakanın ilk 11'ine göre Beşiktaş karşısında 3 değişikliğe gitti. Cezaları biten Boey ve Abdülkerim ilk 11'deki yerlerini alırken, Emin ve Dubois maça yedek başladı. Buruk ayrıca, Kerem yerine Barış'ı ilk 11'de görev verdi.

2 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Güneş, takımının ligin 12'nci haftasında Ümraniye'yi kendi sahasında 5-2 mağlup ettiği müsabakanın ilk 11'ine göre G.Saray karşısında 2 değişikliğe gitti. Güneş, sakatlığı bulunan Masuaku yerine Umut'u sahaya sürerken, yedek kulübesine çektiği Alli yerine ise N'Koudou'ya ilk 11'de şans tanıdı.