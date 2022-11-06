Haberler Galatasaray Beyaz saçlı prens

Beyaz saçlı prens

Derbide yeni imajıyla sahne alan Mauro İcardi, 2 golle galibiyeti getiren isim oldu. Bir şutu da direkte patladı. Beşiktaş filelerini havalandıran ilk Arjantin isim oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 06:50
Beyaz saçlı prens

Sonucu merakla beklenen derbiden galibiyetle ayrılan Galatasaray oldu: 2-1. Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan ev sahibi ekip, 18. dakikada Mauro İcardi'nin golüyle öne geçti. Galatasaray'ın geriye yaslanmasıyla Beşiktaş oyunu dengeledi ve 28. dakikada Cenk Tosun'un klas golüyle skoru denge getirdi: 1-1. İlk yarı bu skorla biterken ikinci yarıda oyuna ve skora hakim olan taraf Galatasaray'dı.

İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Nitekim bu baskı 59. dakikada gol de getirdi. Beyaza boyanmış saçlarıyla dikkatleri üzerine toplayan İcardi kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 71. dakikada bir şutu direkten döndü. Ayrıca Galatasaray'da Kerim'in de şutu üst direkte patladı. Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 24'e yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Beşiktaş ise son 4 maçında 3. kez kayıp yaşadı.

BOEY'İ TERCİH ETTİ

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, F. Karagümrük ile deplasmanda oynadığı ve 2-0'lık skorla galip ayrıldığı müsabakanın ilk 11'ine göre Beşiktaş karşısında 3 değişikliğe gitti. Cezaları biten Boey ve Abdülkerim ilk 11'deki yerlerini alırken, Emin ve Dubois maça yedek başladı. Buruk ayrıca, Kerem yerine Barış'ı ilk 11'de görev verdi.

2 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Güneş, takımının ligin 12'nci haftasında Ümraniye'yi kendi sahasında 5-2 mağlup ettiği müsabakanın ilk 11'ine göre G.Saray karşısında 2 değişikliğe gitti. Güneş, sakatlığı bulunan Masuaku yerine Umut'u sahaya sürerken, yedek kulübesine çektiği Alli yerine ise N'Koudou'ya ilk 11'de şans tanıdı.

DİĞER
Şark Bülbülü'nün güzel Hatçe'siydi... 67 yaşındaki Ayşen Cansev'e zaman acımasız davrandı! Son hali olay oldu!
Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti her ay düzenli olarak maddi durumu yetersiz olan öğrencilere yardım eli uzatıyor
Toroğlu'dan derbi sözleri! "Başka hakem olsa..."
Ahmet Çakar'dan hakem yorumu: Eleştirmem!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Usta kalemden flaş yorum! "Bu ligin üstünde"
O isme büyük övgü! "Roket gibi bir oyuncu"
Euro, dolar, gram, çeyrek altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (5 Kasım)
KPSS Ortaöğretim sınavı son giriş saati kaç?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O isme büyük övgü! "Roket gibi bir oyuncu" O isme büyük övgü! "Roket gibi bir oyuncu" 07:33
Mbappe'den Icardi'ye tebrik! Paylaşımına yorum yaptı Mbappe'den Icardi'ye tebrik! Paylaşımına yorum yaptı 01:08
Mbappe'den Icardi'ye tebrik! Paylaşımına yorum yaptı Mbappe'den Icardi'ye tebrik! Paylaşımına yorum yaptı 01:08
Errick McCollum'a bıçaklı saldırı! Errick McCollum'a bıçaklı saldırı! 01:02
Pique'nin veda maçında Barça liderliğe yükseldi! Pique'nin veda maçında Barça liderliğe yükseldi! 01:00
Galatasaray taraftarından Jesus'a: Sıra sende! Galatasaray taraftarından Jesus'a: Sıra sende! 00:58
Daha Eski
Pique'nin veda maçında Barça liderliğe yükseldi! Pique'nin veda maçında Barça liderliğe yükseldi! 00:57
Milan son dakikalarda güldü! Milan son dakikalarda güldü! 00:42
Toroğlu Güneş'i eleştirdi! "Yürüyen oyuncuları..." Toroğlu Güneş'i eleştirdi! "Yürüyen oyuncuları..." 00:31
Ahmet Çakar'dan hakem yorumu: Eleştirmem! Ahmet Çakar'dan hakem yorumu: Eleştirmem! 00:09
Toroğlu Güneş'i eleştirdi! "Yürüyen oyuncuları..." Toroğlu Güneş'i eleştirdi! "Yürüyen oyuncuları..." 23:51
Toroğlu'dan derbi sözleri! "Başka hakem olsa..." Toroğlu'dan derbi sözleri! "Başka hakem olsa..." 23:43