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Volz sürprizi

Nagelsmann'la çalışan 39 yaşındaki Alman antrenör, Okan Buruk'un ekibine katıldı. Oyuncu izlemeye de katkı verecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 06:50
Volz sürprizi

Büyük beklentilerle sezona başlayan ancak oynanan 9 maçın 4'ünde puan kaybeden G.Saray'da yönetim duruma el attı. Teknik heyetin genişletilmesi ve daha verimli çalışması için ilk adım atıldı. Okan Buruk'un yardımcısı olarak Moritz Volz'le anlaşma sağlandı. Futbolculuk geçmişinde Arsenal, Fulham gibi kulüplerde oynayan Alman antrenör artık Buruk'la çalışacak.

ARSENAL'DE ÇALIŞTI

Yaklaşık 5 yıl Arsenal'de scoutluk yapan 39 yaşındaki antrenör, ardından Julian Nagelsmann'ın ekibine başvurdu. RB Leipzig'de Alman teknik adamın yardımcılığını üstlenen Volz, altyapı organizasyonunda yetkiliydi. UEFA A Lisansı sahibi olan genç antrenör, sarı-kırmızılı ekipte A Takım yapılanmasında çalışacak. Oyuncu izleme ve bilimsel çalışma alanında da birikimlerini aktaracak.

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