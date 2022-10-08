Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay Dani Osvaldo itirafı!

Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, gündemden düşmüyor.
Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, gündemden düşmüyor.
İkilinin arasının açık olduğu iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken Wanda Nara'dan çarpıcı bir açıklama geldi.
Arjantin'de yayın yapan ve maskenin altındaki ünlüyü tahmin etme üzerine çekilen bir eğlence programında jürilik yapan Wanda Nara, çok konuşulacak bir itirafta bulundu.
Program çekildiği esnada sahneye çıkan maskeli kişinin eski futbolcu Dani Osvaldo olduğunu tahmin eden Nara, oyuncuyla ilgili bir anısını paylaştı.
Wanda Nara, "Bir keresinde seninle bir stadın VIP salonunda karşılaşmıştık. Sen sakatlandığın ve oynayamadığın için neredeyse kalp krizi geçiriyordun" dedi.
Arjantinli Nara ayrıca, Osvaldo'nun orada kendisini etkilemeye çalıştığını da dile getirdi.
Icardi, Inter'de oynarken Dani Osvaldo ile takım arkadaşıydı.
İkili bir defasında maç içerisinde tartışma yaşamış birbirlerinin üzerine yürümüşlerdi.
Osvaldo karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Guarin araya girmeseydi, muhtemelen yumruk atacaktım" demişti.
MAURO ICARDI KİMDİR?
19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.
Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi.
İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.
1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı. Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi.
Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro...