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Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay Dani Osvaldo itirafı!

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'dan çarpıcı bir itiraf geldi. Arjantin'de devam eden bir programda jüri üyeliği yapan Wanda Nara, bir dönem Icardi ile birlikte Inter'de takım arkadaşı olan eski futbolcu Dani Osvaldo ile ilgili olay bir itirafta bulundu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 12:12
Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay Dani Osvaldo itirafı!

Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, gündemden düşmüyor.

Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay Dani Osvaldo itirafı!

İkilinin arasının açık olduğu iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken Wanda Nara'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay Dani Osvaldo itirafı!

Arjantin'de yayın yapan ve maskenin altındaki ünlüyü tahmin etme üzerine çekilen bir eğlence programında jürilik yapan Wanda Nara, çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay Dani Osvaldo itirafı!

Program çekildiği esnada sahneye çıkan maskeli kişinin eski futbolcu Dani Osvaldo olduğunu tahmin eden Nara, oyuncuyla ilgili bir anısını paylaştı.

Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay Dani Osvaldo itirafı!

Wanda Nara, "Bir keresinde seninle bir stadın VIP salonunda karşılaşmıştık. Sen sakatlandığın ve oynayamadığın için neredeyse kalp krizi geçiriyordun" dedi.

Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay Dani Osvaldo itirafı!

Arjantinli Nara ayrıca, Osvaldo'nun orada kendisini etkilemeye çalıştığını da dile getirdi.

Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay Dani Osvaldo itirafı!

Icardi, Inter'de oynarken Dani Osvaldo ile takım arkadaşıydı.

Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay Dani Osvaldo itirafı!

İkili bir defasında maç içerisinde tartışma yaşamış birbirlerinin üzerine yürümüşlerdi.

Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay Dani Osvaldo itirafı!

Osvaldo karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Guarin araya girmeseydi, muhtemelen yumruk atacaktım" demişti.

Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay Dani Osvaldo itirafı!

MAURO ICARDI KİMDİR?

19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.

Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay Dani Osvaldo itirafı!

Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi.

Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay Dani Osvaldo itirafı!

İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.

Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay Dani Osvaldo itirafı!

1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı. Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi.

Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay Dani Osvaldo itirafı!

Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro...

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