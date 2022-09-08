Icardi Galatasaray'da!

Galatasaray durdu durdu sonunda bombayı patlattı. Günlerdir Mauro İcardi'nin transferi konuşuluyor, özellikle de rakip takım taraftarlar tarafından sarı-kırmızılı takıma gelme ihtimali düşük görülüyordu. Ancak Galatasaray Başkanvekili Erden Timur yönetimindeki transfer komitesi, bir kez daha zoru başardı ve dünyaca ünlü bir futbolcuyu Galatasaray'a kazandırdı. Sarı-Kırmızılı ekip, Arjantinli golcüyü Paris Saint- Germain'den 1 yıllığına kiraladı. Bu transfer Galatasaraylı taraftarların büyük sevinç yaşamasını sağlarken günlerdir özlemle beklenen İcardi bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

DÜNYA ÇAPINDA SES GETİRDİ

Mauro Icardi'nin Cimbom'a transferi Türkiye'de olduğu kadar başta ülkesi Arjantin olmak üzere Fransa, İtalya'da da yakından takip edildi ve internet sitelerinde 'flaş' haber olarak dünyaya duyuruldu. 3 sezon önce PSG'nin İnter'den 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı İcardi için Galatasaray kiralama ücreti ödemeyecek. Sarı-kırmızılı takım, Fransız kulübünde 8 milyon euro maaş alan oyuncunun ücretinin 3 milyon euroluk kısmını ödeyecek. 2019 yılından beri PSG forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibiyle çıktığı 92 resmi karşılaşmada 38 gol atarken 6 asist yaptı.

2 KEZ GOL KRALI OLDU

Mauro Icardi en verimli dönemini Inter yıllarında geçirdi. 2016-2017'de 24 gol, 2017-2018 sezonunda ise 29 golle İtalya Serie A'da 2 kez gol krallığı yaşadı.

GEÇEN YIL NE YAPTI?

Geçtiğimiz sezon süre aldığı 30 maçta yalnızca 5 gol kaydeden forvet oyuncusu Mauro Icardi, PSG formasıyla toplamda 92 maça çıkarken, bu müsabakalarda toplam 38 gol ve 10 asist üretti.

İKİ ÇOCUĞU VAR

Tam adıyla Mauro Emanuel İcardi Rivero, 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde doğdu. 29 yaşındaki ve 1,81 cm boyundaki futbolcu 2014 yılında Wanda Nara ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Francesca İcardi Nara ve İsabella İcardi isminde 2 çocuğu vardır.