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Galatasaray'dan bir transfer daha! Mertens ve Torreira'nın ardından...

Spor Toto Süper Lig'e Antalyaspor maçı ile merhaba diyecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Mertens ve Torreira'nın ardından Seferovic'in arkasına bir golcü almak için rotasını İtalya'ya çevirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 19:01 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 19:03
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Galatasaray'dan bir transfer daha! Mertens ve Torreira'nın ardından...

Geçtiğimiz sezonu bir an önce taraftarlarına unutturmak isteyen Galatasaray, transferde adeta şov yapıyor.

Galatasaray'dan bir transfer daha! Mertens ve Torreira'nın ardından...

Sarı kırmızılılar, orta sahayı Sergio Oliviera ile güçlendirirken forvet hattına da Seferovic'i getirdi.

Galatasaray'dan bir transfer daha! Mertens ve Torreira'nın ardından...

Bu iki ismin hazırlık maçlarındaki performansı taraftarların beğenisini kazandı.

Galatasaray'dan bir transfer daha! Mertens ve Torreira'nın ardından...

TORREIRA VE MERTENS TAMAM!

Galatasaray, dünyaca ünlü iki yıldızın transferini de noktaladı.

Galatasaray'dan bir transfer daha! Mertens ve Torreira'nın ardından...

Aslan, 6 numara için Arsenal'den Torreira'yı renklerine kattı.

Galatasaray'dan bir transfer daha! Mertens ve Torreira'nın ardından...

Asıl bomba ise İtalya'dan geldi.

Galatasaray'dan bir transfer daha! Mertens ve Torreira'nın ardından...

Galatasaray, Napoli'nin dünyaca ünlü yıldızı Mertens'i ikna etmeyi başardı.

Galatasaray'dan bir transfer daha! Mertens ve Torreira'nın ardından...

Yıldız futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Galatasaray'dan bir transfer daha! Mertens ve Torreira'nın ardından...

FORVETE İLK ADAY KOUAME!

Galatasaray, Seferovic'in arkasına bir golcü daha almak için harekete geçti.

Galatasaray'dan bir transfer daha! Mertens ve Torreira'nın ardından...

Buna göre ilk aday Christian Kouame olarak belirlendi.

Galatasaray'dan bir transfer daha! Mertens ve Torreira'nın ardından...

Fransız basınına göre Aslan, 24 yaşındaki golcü oyuncu için Fiorentina ile görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'dan bir transfer daha! Mertens ve Torreira'nın ardından...

CHRİSTİAN KOUAME KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Aralık 1997

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