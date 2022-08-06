Galatasaray'dan bir transfer daha! Mertens ve Torreira'nın ardından...

Geçtiğimiz sezonu bir an önce taraftarlarına unutturmak isteyen Galatasaray, transferde adeta şov yapıyor.
Geçtiğimiz sezonu bir an önce taraftarlarına unutturmak isteyen Galatasaray, transferde adeta şov yapıyor.
Sarı kırmızılılar, orta sahayı Sergio Oliviera ile güçlendirirken forvet hattına da Seferovic'i getirdi.
Bu iki ismin hazırlık maçlarındaki performansı taraftarların beğenisini kazandı.
TORREIRA VE MERTENS TAMAM!
Galatasaray, dünyaca ünlü iki yıldızın transferini de noktaladı.
Asıl bomba ise İtalya'dan geldi.
Galatasaray, Napoli'nin dünyaca ünlü yıldızı Mertens'i ikna etmeyi başardı.
Yıldız futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.
FORVETE İLK ADAY KOUAME!
Galatasaray, Seferovic'in arkasına bir golcü daha almak için harekete geçti.
Buna göre ilk aday Christian Kouame olarak belirlendi.
Fransız basınına göre Aslan, 24 yaşındaki golcü oyuncu için Fiorentina ile görüşmelerini sürdürüyor.
CHRİSTİAN KOUAME KİMDİR?
Doğum tarihi: 6 Aralık 1997
Boy: 1.85 Kilo: 70
Uyruk: Fildişi Sahilleri
Piyasa değeri: 11 milyon Euro