GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da ayrılık vakti! Mostafa Mohamed'e yol göründü

Mbaye Diagne ile yollarını ayıran Galatasaray'da bir forvet daha yolcu.
Takvim'in haberine göre, hazırlık maçlarındaki kötü performansı sonrası teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Mostafa Mohamed'le yolların ayrılmasına karar verildi.
Mbaye Diagne ile yollarını ayıran Galatasaray'da bir forvet daha yolcu.
Takvim'in haberine göre, hazırlık maçlarındaki kötü performansı sonrası teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Mostafa Mohamed'le yolların ayrılmasına karar verildi.
Nantes'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ancak bu teklifin Sarı-Kırmızılılar tarafından geri çevrildiği öğrenildi.
Taraflar arasında pazarlıkların devam ettiği, hazırlık kampında isteksiz görüntüler sergileyen Mohamed'in de ayrılık kararı aldığı ifade ediliyor.
Galatasaray yönetimi kısa süre önce yıldız futbolcunun 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu Zamalek kulübüne ödemiş ve Mohamed'in bonservisini almıştı.
Yönetimin bu nedenle en az 5 milyon Euro'luk teklif beklentisi olduğu belirlendi.
Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.
Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mustafa Muhammed, 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.
PİYASA DEĞERİ 6.5 MİLYON
24 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon 40 resmi maçta Sarı-Kırmızılı formayı giydi.
1610 dakika sahada kalan Mısırlı yıldız 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Transfermarkt verilerine göre, Mostafa'nın piyasa değeri 6.5 milyon euro.
Mohamed, yıllık 750 bin euro garanti maaş alıyordu.
MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?
28 Kasım 1997 tarihinde Giza'da dünyaya gelen Mostafa Mohamed, kariyerine Zamalek altyapısında başladı.
Sırasıyla El Dakhlia, Tanta ve Gaish kulüplerine kiralanan genç forvet, 2021'in şubat ayında 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a kiralandı.