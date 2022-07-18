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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da ayrılık vakti! Mostafa Mohamed'e yol göründü

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu... Diagne'nin ayrılığının ardından Mostafa Mohamed'e de yol göründü. Sarı-kırmızılılar yıldız futbolcu için 5 milyon Euro talep ediyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da ayrılık vakti! Mostafa Mohamed'e yol göründü

Mbaye Diagne ile yollarını ayıran Galatasaray'da bir forvet daha yolcu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da ayrılık vakti! Mostafa Mohamed'e yol göründü

Takvim'in haberine göre, hazırlık maçlarındaki kötü performansı sonrası teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Mostafa Mohamed'le yolların ayrılmasına karar verildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da ayrılık vakti! Mostafa Mohamed'e yol göründü

Alınan bilgilere göre Toulouse'un ardından bir başka Fransız takımı Nantes de Mısırlı yıldız için Galatasaray'ın kapısını çaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da ayrılık vakti! Mostafa Mohamed'e yol göründü

Nantes'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ancak bu teklifin Sarı-Kırmızılılar tarafından geri çevrildiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da ayrılık vakti! Mostafa Mohamed'e yol göründü

Taraflar arasında pazarlıkların devam ettiği, hazırlık kampında isteksiz görüntüler sergileyen Mohamed'in de ayrılık kararı aldığı ifade ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da ayrılık vakti! Mostafa Mohamed'e yol göründü

Galatasaray yönetimi kısa süre önce yıldız futbolcunun 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu Zamalek kulübüne ödemiş ve Mohamed'in bonservisini almıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da ayrılık vakti! Mostafa Mohamed'e yol göründü

Yönetimin bu nedenle en az 5 milyon Euro'luk teklif beklentisi olduğu belirlendi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da ayrılık vakti! Mostafa Mohamed'e yol göründü

Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da ayrılık vakti! Mostafa Mohamed'e yol göründü

Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mustafa Muhammed, 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da ayrılık vakti! Mostafa Mohamed'e yol göründü

PİYASA DEĞERİ 6.5 MİLYON

24 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon 40 resmi maçta Sarı-Kırmızılı formayı giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da ayrılık vakti! Mostafa Mohamed'e yol göründü

1610 dakika sahada kalan Mısırlı yıldız 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da ayrılık vakti! Mostafa Mohamed'e yol göründü

Transfermarkt verilerine göre, Mostafa'nın piyasa değeri 6.5 milyon euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da ayrılık vakti! Mostafa Mohamed'e yol göründü

Mohamed, yıllık 750 bin euro garanti maaş alıyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da ayrılık vakti! Mostafa Mohamed'e yol göründü

MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?

28 Kasım 1997 tarihinde Giza'da dünyaya gelen Mostafa Mohamed, kariyerine Zamalek altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da ayrılık vakti! Mostafa Mohamed'e yol göründü

Sırasıyla El Dakhlia, Tanta ve Gaish kulüplerine kiralanan genç forvet, 2021'in şubat ayında 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a kiralandı.

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