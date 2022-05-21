Dursun Özbek resmen aday

Galatasaray'ın 4-11 Haziran tarihlerinde yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda aday olan Dursun Özbek listesini Nef Stadyumu'nda bulunan divan başkanlığına teslim etti. Daha sonra konuşan Özbek, "Bugün tarihi bir gün. Seçim için müracaatımızı yaptık. Zor bir süreçten geçeceğiz. Bildiğiniz gibi 11 Haziran'da seçimimiz var. 12 Haziran'ı sabırsızlıkla bekliyoruz. Galatasaray'ın mali bağımsızlığını ve sporda başarılı sürecini kulübümüze yaşatmak üzere projelerimiz var. Bu projelerimizi 12 Haziran'dan sonra devreye almak için sabırsızlanıyoruz. Biz Galatasarayız. Bizde sen-ben yok. Sadece Galatasaray var" dedi.



GEÇMİŞTEN DERSLER ALDIK

Ekibinin Galatasaray'a gönül vermiş isimlerden oluştuğunu vurgulayan Özbek, "Kulübe uzun yıllar hizmet edecek bir ekibimiz var. Geçmişten aldığımız dersler var. Geçmişten gelen deneyimimiz var. Listeyi okuduğunuz zaman liste her şeyi söylüyor. Geçmişten gelen deneyimlerle de bundan sonraki süreci Galatasaray'a çok faydalı yöneteceğimizden kimsenin endişesi olmasın. Erden Timur kardeşim de planladığımız gibi Sportif AŞ'de yer alacak. Ayrıca kendisinin çok deneyimli olduğu gayrimenkul projelerinin geliştirilmesinde de en önde kulübüne hizmet edecek. İnşallah bu seçimin sonunda kazanan Galatasaray olacak" şeklinde konuştu.



"BİZ HEP BERABERİZ"

Dursun Özbek, daha önce başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk ile aynı listede seçime girecek olmasıyla ilgili soruya, "Biz hep beraberiz. Birleşme diye bir şey yok. Birleşme ayrılıklarda olur. Biz bir ailenin bireyleriyiz" dedi.



ÖZBEK'İN LİSTESİ

Başkan: Dursun Özbek Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil Yedek üyeler: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

"ÇATIYA DEĞİL TEMELE İHTİYAÇ VAR"

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, listesini teslim etti. Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın çatıdan ziyade temele ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Bu temeli sarsmaya kalkanlara en güzel dersi, cevabı genel kurul üyeleri verecektir. Bizim liste yetiştirmek gibi, herhangi biriyle ortalık yapmak gibi önceliğimiz, düşüncemiz olmadı" dedi.



HAMAMCIOĞLU'NUN LİSTESİ

Başkan: Eşref Hamamcıoğlu Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman Yedek üyeler: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu



TİMUR İKNA OLDU

Dursun Özbek'in Sportif AŞ'de görev alacağını açıkladığı Erden Timur'un önceki gece bundan vazgeçtiği iddia edilmişti. Uzun süren toplantılar sonucunda ikna olan Timur, Özbek kazanırsa görevinin başına geçecek.



ADNAN ÖZTÜRK GELİYOR

Eşref Hamamcıoğlu, seçilmeleri halinde Galatasaray Sportif AŞ'nin başına geçecek ismi açıkladı. Hamamcıoğlu, bu göreve sarı-kırmızılı ekibin eski yöneticilerinden Adnan Öztürk'ün geleceğini duyurdu.