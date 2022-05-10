GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına Damien Comolli kancası!

Galatasaray'da mutsuz olduğunu açıkça dile getiren Mostafa Mohamed, son Başakşehir maçında da oyundan alınmasına sinirlenip direkt soyunma odasına gitmişti.

Fransa 1. Ligi'nde mücadele eden Lyon, Lille ve Montpellier'in transfer etmek istediği genç santrfor, sarı kırmızılı formayla oynadığı 56 resmi maçta 16 gol atıp, 5 de asist yaptı.