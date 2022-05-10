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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına Damien Comolli kancası!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da sezon sonu büyük bir transfer hareketliliği yaşanacak. Kadrosuna birçok takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda bazı oyuncularla da yollar ayrılacak. Cimbom'un gelecek sezon yüksek bir bonservis bedeli karşılığı satmayı düşündüğü yıldız futbolcuya ise Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin kulübü Toulouse talip oldu. İşte o isim ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 12:17
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına Damien Comolli kancası!

11 Haziran'daki başkanlık seçimi için geri sayıma geçen Galatasaray'da bazı futbolcuların takımdaki akıbeti merak ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına Damien Comolli kancası!

Özellikle bu sezon gösterdikleri uyumla dikkat çeken Marcao ile Victor Nelsson'un talipleri artıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına Damien Comolli kancası!

Marcao ve Nelsson ile birlikte Avrupa kulüplerinin radarındaki bir diğer isim de Mostafa Mohamed oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına Damien Comolli kancası!

Adı Lyon Lille ve Montpellier anılan Mısırlı forvete bir talip daha çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına Damien Comolli kancası!

TOULOUSE DA TALİP OLDU

Fransız kulüplerinin gözdesi haline gelen Galatasaraylı oyuncunun son talibi Toulouse oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına Damien Comolli kancası!

Fransa 2. Ligi'nde şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Toulouse, Mısırlı futbolcunun transferi için çalışmalara başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına Damien Comolli kancası!

BAŞKANLIK KOLTUĞUNDA COMOLLI VAR

Fransız kulübünün başkanlık koltuğunda, 2018-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Damien Comolli oturuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına Damien Comolli kancası!

20 Temmuz 2020'den bu yana Toulouse Başkanlığı'nı yapan Comolli'nin Mohamed'e yapılacak teklif için seçimi bekliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına Damien Comolli kancası!

Galatasaray, geçen sezonun devre arasında Mısır'ın Zamalek takımından transfer ettiği Mostafa Mohamed'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanarak 4 milyon dolar karşılığında bonservisini almıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına Damien Comolli kancası!

Sarı kırmızılılar, Mısırlı santrforun henüz 24 yaşında olmasını dikkate alarak bir sezon daha takımda tutup, gelecek sezon satmayı planlıyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına Damien Comolli kancası!

Ancak Mostafa Mohamed'in geçtiğimiz günlerde yönetimle görüşerek ayrılmak istediğini bildirmesi işleri değiştirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına Damien Comolli kancası!

8-10 MİLYON EURO CİVARINDA BİR TEKLİF BEKLENİYOR

Hürriyet'in haberine göre; 8 ila 10 milyon Euro arasında teklif gelirse Mohamed satılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına Damien Comolli kancası!

Galatasaray'da mutsuz olduğunu açıkça dile getiren Mostafa Mohamed, son Başakşehir maçında da oyundan alınmasına sinirlenip direkt soyunma odasına gitmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına Damien Comolli kancası!

Fransa 1. Ligi'nde mücadele eden Lyon, Lille ve Montpellier'in transfer etmek istediği genç santrfor, sarı kırmızılı formayla oynadığı 56 resmi maçta 16 gol atıp, 5 de asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına Damien Comolli kancası!

Bu arada Zamalek Genel Müdürü Amir Mortada Mansour, Mostafa Mohamed'in değerinin çok altında bir rakama Galatasaray'a gittiğini belirterek, "Ben olsam asla 4 milyon dolara satmazdım" dedi.

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