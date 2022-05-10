GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızına Damien Comolli kancası!

11 Haziran'daki başkanlık seçimi için geri sayıma geçen Galatasaray'da bazı futbolcuların takımdaki akıbeti merak ediliyor.
11 Haziran'daki başkanlık seçimi için geri sayıma geçen Galatasaray'da bazı futbolcuların takımdaki akıbeti merak ediliyor.
Özellikle bu sezon gösterdikleri uyumla dikkat çeken Marcao ile Victor Nelsson'un talipleri artıyor.
Marcao ve Nelsson ile birlikte Avrupa kulüplerinin radarındaki bir diğer isim de Mostafa Mohamed oldu.
Adı Lyon Lille ve Montpellier anılan Mısırlı forvete bir talip daha çıktı.
TOULOUSE DA TALİP OLDU
Fransız kulüplerinin gözdesi haline gelen Galatasaraylı oyuncunun son talibi Toulouse oldu.
Fransa 2. Ligi'nde şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Toulouse, Mısırlı futbolcunun transferi için çalışmalara başladı.
BAŞKANLIK KOLTUĞUNDA COMOLLI VAR
Fransız kulübünün başkanlık koltuğunda, 2018-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Damien Comolli oturuyor.
20 Temmuz 2020'den bu yana Toulouse Başkanlığı'nı yapan Comolli'nin Mohamed'e yapılacak teklif için seçimi bekliyor.
Galatasaray, geçen sezonun devre arasında Mısır'ın Zamalek takımından transfer ettiği Mostafa Mohamed'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanarak 4 milyon dolar karşılığında bonservisini almıştı.
Sarı kırmızılılar, Mısırlı santrforun henüz 24 yaşında olmasını dikkate alarak bir sezon daha takımda tutup, gelecek sezon satmayı planlıyordu.
Ancak Mostafa Mohamed'in geçtiğimiz günlerde yönetimle görüşerek ayrılmak istediğini bildirmesi işleri değiştirdi.
8-10 MİLYON EURO CİVARINDA BİR TEKLİF BEKLENİYOR
Hürriyet'in haberine göre; 8 ila 10 milyon Euro arasında teklif gelirse Mohamed satılacak.
Galatasaray'da mutsuz olduğunu açıkça dile getiren Mostafa Mohamed, son Başakşehir maçında da oyundan alınmasına sinirlenip direkt soyunma odasına gitmişti.
Fransa 1. Ligi'nde mücadele eden Lyon, Lille ve Montpellier'in transfer etmek istediği genç santrfor, sarı kırmızılı formayla oynadığı 56 resmi maçta 16 gol atıp, 5 de asist yaptı.
Bu arada Zamalek Genel Müdürü Amir Mortada Mansour, Mostafa Mohamed'in değerinin çok altında bir rakama Galatasaray'a gittiğini belirterek, "Ben olsam asla 4 milyon dolara satmazdım" dedi.