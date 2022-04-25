Stuttgart’tan 12 milyon euro

Sol kanattaki yüksek performansıyla Avrupa takımlarını da peşine takan futbolcu için Almanya basınından bir de transfer iddiası geldi. Stuttgart'ın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray7a 12 milyon euro'luk resmi teklifte bulunduğu ileri sürüldü.
Kerem Aktürkoğlu bu sezon 3. kez Galatasaray'ın açılış golüne imza attı. Alex Cicaldau ile birlikte en çok açılış golüne imza atan isim oldu. Kerem sarı-kırmızılı ekibin beklentilerin altında kaldığı sezonda taraftarların kalbindeki yerini sağlamlaştırdı. Sol kanattaki yüksek performansıyla Avrupa takımlarını da peşine takan futbolcu için Almanya basınından bir de transfer iddiası geldi. Stuttgart'ın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray7a 12 milyon euro'luk resmi teklifte bulunduğu ileri sürüldü.