Fatih Terim'in yeni takımı belli oluyor! Galatasaray'dan Dünya Kupası'na...

Galatasaray 'dan ayrıldıktan sonra inzivaya çekilen ve Bodrum'da tatil yapan Fatih Terim , kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Birçok Avrupa kulübünden resmi teklif alan Fatih Terim'in gönlünün ise 2022 Dünya Kupası 'nda olduğu öğrenildi.

BU KEZ TEKLİFİ KABUL ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Tam 1 yıldır Fatih Terim'in peşinde koşan Katar Milli Takımı, tecrübeli hocayla ilgili ısrarını sürdürüyor. 2022 Dünya Kupası'nda boy göstermek isteyen Fatih Terim'in de bu kez teklifi kabul etmeyi düşündüğü ve en büyük futbol organizasyonunda yerini almak istediği belirtiliyor.