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Fatih Terim'in yeni takımı belli oluyor! Galatasaray'dan Dünya Kupası'na...

Sezon başında Galatasaray'da yeni bir yapılanmaya giden ancak alınan olumsuz skorların ardından flaş bir şekilde takımın başından ayrılan Fatih Terim hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Yeni çalıştıracağı takım merakla beklenen deneyimli teknik direktörün Dünya Kupası'nda boy göstereceği ifade edildi. İşte Terim'in saha kenarına geri döneceği o takım.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 19:17
Fatih Terim'in yeni takımı belli oluyor! Galatasaray'dan Dünya Kupası'na...

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra inzivaya çekilen ve Bodrum'da tatil yapan Fatih Terim, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Birçok Avrupa kulübünden resmi teklif alan Fatih Terim'in gönlünün ise 2022 Dünya Kupası'nda olduğu öğrenildi.

Fatih Terim'in yeni takımı belli oluyor! Galatasaray'dan Dünya Kupası'na...

BU KEZ TEKLİFİ KABUL ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Tam 1 yıldır Fatih Terim'in peşinde koşan Katar Milli Takımı, tecrübeli hocayla ilgili ısrarını sürdürüyor. 2022 Dünya Kupası'nda boy göstermek isteyen Fatih Terim'in de bu kez teklifi kabul etmeyi düşündüğü ve en büyük futbol organizasyonunda yerini almak istediği belirtiliyor.

Fatih Terim'in yeni takımı belli oluyor! Galatasaray'dan Dünya Kupası'na...

FELIX SANCHEZ'İN YERİNE FATİH TERİM

An itibariyla Katar Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevini yürüten Felix Sanhez'in sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona eriyor. Katar, Fatih Terim'le sözleşme imzalayıp 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyona İmparator'la girmek istiyor.

Fatih Terim'in yeni takımı belli oluyor! Galatasaray'dan Dünya Kupası'na...

SON TEKLİF ARSENE WENGER'DEN

Öte yandan Fatih Terim son olarak FIFA Global Futbol Direktörü Arsene Wenger'den teklif aldı. Wenger, Fatih Terim'den genç teknik direktör adaylarının yetiştirilmesinden sorumlu olmasını istedi. Gözü Dünya Kupası'nda olan 68 yaşındaki teknik adam, bu teklife olumlu veya olumsuz bir cevap vermedi.

Fatih Terim'in yeni takımı belli oluyor! Galatasaray'dan Dünya Kupası'na...

FATİH TERİM'İN KARİYERİNDE KAÇ KUPA VAR?

UEFA Kupası da dahil kariyerinde tam 16 kupa kazanan Fatih Terim, 8 Süper Lig şampiyonluğu ve 3 Türkiye Kupası zaferiyle dikkat çekiyor. Başarılı teknik adamın 4 de Süper Kupa şampiyonluğu göze çarpıyor.

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