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Galatasaray tek yönlü bilettir!

Türkiye'de Galatasaray'dan başka bir takımı çalıştırmam imkansız. Galatasaray evim, ailem. Her seferinde aileme geri döndüm Galatasaray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. Kolay olmayacağını söyledim. Yolların ayrılması beklediğim bir şey değildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Galatasaray tek yönlü bilettir!

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra köşesine çekilen ve bir sonraki adımı merakla beklenen Fatih Terim, İngiliz basını için bozdu. Efsanevi hoca, The Athletic'ten Nick Miller'a verdiği röportajda sarı-kırmızılı kulüpten ayrılık sürecini, kariyerindeki en büyük hedefi ve milli takım günlerini anlattı. Galatasaray'ın kendisi için çok ayrı bir yeri olduğunu belirten Terim, "Türkiye'de Galatasaray'dan başka bir takımı çalıştırmam imkansız. Galatasaray tek yönlü bir bilettir. Başka bir Türk kulübü için çalıştığımı düşünemiyorum bile... Kulübüm beni ne zaman istese, 'hayır' diyemedim. Galatasaray evim, ailem. Her seferinde aileme döndüm" diye konuştu.

BEŞ KAT FAZLA PARA ÖNERDİLER
"Galatasaray'a her dönüşümde görüşmeler hep kısa sürdü" diyerek sözlerini sürdüren başarılı çalıştırıcı şöyle devam etti: 'Sana ihtiyacımız var' dediklerinde kontratıma, üzerinde yazan paraya bakmadan imza attım. Futbol oynarken de birçok kulüp beni istedi. Beş kat daha fazla para teklif edenler oldu. Ama ben her zaman Galatasaray'ı tercih ettim. Tek bir kulübe ait olmak böyledir, böyle hissetmelisiniz. Ben Galatasaray'a aitim. Karakterim asla değişmedi. 50 yıl önce Galatasaray'a gelen Fatih Terim ne ise, şu anki Fatih Terim de o. Belki bazı yerlerde Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ya da ligi ikinci bitirmek başarı olabilir. Ama Galatasaray'da tek başarı birinci olmak."

BENİM İÇİN KUPADAN DAHA ÖNEMLİ
Fatih Terim, Galatasaray'dan gönderilmesi ve bundan sonraki hedefleriyle ilgili ise şunları söyledi: Bu sezonun başında Galatasaray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. Kolay olmayacağını söyledim. (Yolları ayırma kararı) beklediğim bir şey değildi. Şimdi mental anlamda rahatlamak için biraz zamana ihtiyacım var. Kariyerimdeki bir sonraki adıma henüz karar vermedim. Yakında bileceğim tabii ki ama henüz bilmiyorum. Benim için en önemli şey, kazandığım kupalardan çok daha önemli şey; Türk futboluna bir miras bırakmak. Bir oyun, bir mantalite, teknik direktör olarak bir yaşam... Benim için en gurur verici şey bu olacak. İnsanların bana duydukları sevgi paha biçilemez.

MİLLİ TAKIM DAHA ZOR
Milli takımı çalıştırmak daha zor. Çünkü tüm ülkeye karşı sorumlusunuz. Renkleriniz kırmızı- beyaz... Herkes sizi sorguluyor. Bunu hissediyorsunuz. Galatasaray'dayken sadece Galatasaray taraftarına karşı sorumlusunuz. Bu sorumluluğu hep hissettim ama baskıdan hiç etkilenmedim.

ALEX'TEN ETKİLENDİM
Alex Ferguson futboldaki en önemli adamlardan biri. Elbette onun teknik direktörlüğünden ve yönetim tarzından etkilendim. Türkiye'de Ferguson'un Manchester United'da kaldığı süre (27 yıl) kadar bir takımda görev yapmak imkansız.

KEŞKE HAYATTA OLSA
Arsenal maçı hakkında konuşmadan önce Leeds maçı hakkında konuşmam gerek. O maçı kaybetsek ve o iki taraftar da hayatta olsaydı, benim için daha iyiydi. O Leeds taraftarlarını hep düşünüyorum. Umarım huzur içinde uyurlar.

İNGİLTERE'DE BENZERİ YOK
Fatih Terim'e geniş yer ayıran The Athletic, deneyimli teknik adamla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Fatih Terim, Türk futboludur. İngiliz futbolunda ona eşdeğer birini bulmak zor, çünkü yok.
3 kez Türk Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaptı. 1954'ten sonra Milli Takımı ilk kez büyük bir turnuvaya EURO 96'ya götürdü. EURO 2008'de yarı final oynadılar.
Ülkenin en büyük ve en başarılı kulübü olan Galatasaray'ı 4 kez yönetti. Onlarla birlikte 8 kez Süper Lig (rekor), 3 Türkiye Kupası ve UEFA Kupası'nı kazandı.
Bir Türk takımıyla Avrupa'da kupa kazanan tek teknik direktör olmaya devam ediyor. Lakabı; İmparator.

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