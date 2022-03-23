GALATASARAY HABERİ: Alexandru Cicaldau transferinde anlaşma tamam! İşte bonservis bedeli

ANLAŞMA SAĞLANDI!

Yapılan görüşmeler sonucunda bonservis bedeli için 8 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varıldı. Bundan sonra transferin gerçekleşmesi için bir tek şart bulunuyor. Sampdoria takımı Serie A'da kalırsa imzalar atılacak, küme düşmesi durumunda transfer rafa kalkacak.