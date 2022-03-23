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GALATASARAY HABERİ: Alexandru Cicaldau transferinde anlaşma tamam! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın sezon başında 6.5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau takımdan ayrılıyor. Uzun süredir Rumen yıldızı transfer etmek için girişimlerini sürdüren İtalyan ekibi Sampdoria mutlu sona ulaştı. Yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı ve sezon sonunda imzaların atılacağı kaydedildi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları ve Cimbom'un kasasına koyacağı bonservis bedeli...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 09:21
GALATASARAY HABERİ: Alexandru Cicaldau transferinde anlaşma tamam! İşte bonservis bedeli

Bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray'a transferde müjdeli haber geldi. Sarı kırmızılılar, Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'nun sezon sonu satışı konusunda İtalya'nın Sampdoria kulübü ile anlaşmaya vardı.

GALATASARAY HABERİ: Alexandru Cicaldau transferinde anlaşma tamam! İşte bonservis bedeli

Sezon başında Romanya'nın Universitatea Craiova takımından transfer edilen Cicaldau'yu uzun süredir takip eden Sampdoria yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile temasa geçip, oyuncuya talip olduğunu resmen bildirdi.

GALATASARAY HABERİ: Alexandru Cicaldau transferinde anlaşma tamam! İşte bonservis bedeli

TORRENT SATIŞA ONAY VERDİ!
Sampdoria'dan gelen bu talebin ardından teknik direktör Domenec Torrent'in görüşüne başvuran sarı kırmızılı yöneticiler, "Kulüp kâr edecekse satabilirsiniz" yanıtını alınca İtalyan kulübü ile masaya oturdu.

GALATASARAY HABERİ: Alexandru Cicaldau transferinde anlaşma tamam! İşte bonservis bedeli

ANLAŞMA SAĞLANDI!
Yapılan görüşmeler sonucunda bonservis bedeli için 8 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varıldı. Bundan sonra transferin gerçekleşmesi için bir tek şart bulunuyor. Sampdoria takımı Serie A'da kalırsa imzalar atılacak, küme düşmesi durumunda transfer rafa kalkacak.

GALATASARAY HABERİ: Alexandru Cicaldau transferinde anlaşma tamam! İşte bonservis bedeli

Sampdoria, 30 haftası geride kalan Serie A'da 29 puanla 15. sırada yer alıyor. Küme düşme hattındaki Genoa ve Venezia takımlarıyla arasında 7 puan fark bulunan mavi beyazlı kulüp, ligde kalma yolunda büyük avantaja sahip.

GALATASARAY HABERİ: Alexandru Cicaldau transferinde anlaşma tamam! İşte bonservis bedeli

Galatasaray, sezon başında 6.5 milyon Euro'ya aldığı Cicaldau'yu Sampdoria'ya satarsa 1.5 milyon Euro kâr etmiş olacak.

GALATASARAY HABERİ: Alexandru Cicaldau transferinde anlaşma tamam! İşte bonservis bedeli

24 yaşındaki Rumen futbolcu, bu sezon sarı kırmızılı takımda 34 resmi maça çıkarken, 4 gol attı, 2 de asist yaptı. Genç futbolcu, Romanya A Milli Takımı'nda da 20 karşılaşma oynayıp 2 gol kaydetti.

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