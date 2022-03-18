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SPOR HABERİ - Galatasaray dev rakamla veda etti! İşte kasaya giren para

Spor haberi... UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turu aşamasında veda eden Galatasaray, kasasını doldurdu. Avrupa'ya nokta koyan Sarı-Kırmızılılar, başarı bonusu ve yayın gelirleri ile birlikte 16.9 milyon Euro'yu kasasına koydu. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 06:50
SPOR HABERİ - Galatasaray dev rakamla veda etti! İşte kasaya giren para

Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkarak büyük başarıya imza atan sarı-kırmızılılar toplamda 16.9 milyon Euro (276 milyon TL) gelirle vedasını yaptı.

SPOR HABERİ - Galatasaray dev rakamla veda etti! İşte kasaya giren para

Sabah'ın haberine göre; Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye elenen Aslan, yayın havuzu gelirinden 350 bin Euro alırken Avrupa Ligi gruplarına kalarak 3 milyon 630 bin Euro aldı.

SPOR HABERİ - Galatasaray dev rakamla veda etti! İşte kasaya giren para

6 maçtaki 3 galibiyetle 1 milyon 890 bin Euro, 3 beraberlik için de toplam 630 bin Euro kazanan Cimbom, liderlik primi olarak 1.1 milyon Euro, son 16'ya kalarak da 1.2 milyon Euro aldı.

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