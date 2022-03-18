SPOR HABERİ - Galatasaray dev rakamla veda etti! İşte kasaya giren para

Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkarak büyük başarıya imza atan sarı-kırmızılılar toplamda 16.9 milyon Euro (276 milyon TL) gelirle vedasını yaptı.

Sabah'ın haberine göre; Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye elenen Aslan, yayın havuzu gelirinden 350 bin Euro alırken Avrupa Ligi gruplarına kalarak 3 milyon 630 bin Euro aldı.

6 maçtaki 3 galibiyetle 1 milyon 890 bin Euro, 3 beraberlik için de toplam 630 bin Euro kazanan Cimbom, liderlik primi olarak 1.1 milyon Euro, son 16'ya kalarak da 1.2 milyon Euro aldı.