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GALATASARAY HABERLERİ: Torrent milli futbolcu Emre Akbaba için kararını verdi

Galatasaray spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelmişti. Sarı-kırmızılı takım teknik direktörü Domenec Torrent, kiralık olarak Akdeniz ekibine gönderilen Emre Akbaba için raporunu yönetime iletti. Torrent, "Emre Akbaba bu takımda oynar" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 10:31
GALATASARAY HABERLERİ: Torrent milli futbolcu Emre Akbaba için kararını verdi

Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da eski günlerini hatırlatan Emre Akbaba, Galatasaray'a dönüş biletini aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Torrent milli futbolcu Emre Akbaba için kararını verdi

Alanyaspor maçında oyuncuyu rakip olarak izleyen teknik direktör Torrent ise Emre Akbaba hakkındaki raporunu yönetime iletti.

GALATASARAY HABERLERİ: Torrent milli futbolcu Emre Akbaba için kararını verdi

Sabah'ın haberine göre; milli futbolcunun gelecek sezon G.Saray'da olması gerektiğinin altını çizen İspanyol hoca, yakın çevresine ise "Emre Akbaba bu takımda oynar" diyerek fikirlerini paylaştı.

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