GALATASARAY HABERLERİ: Torrent milli futbolcu Emre Akbaba için kararını verdi

Alanyaspor maçında oyuncuyu rakip olarak izleyen teknik direktör Torrent ise Emre Akbaba hakkındaki raporunu yönetime iletti.

Sabah'ın haberine göre; milli futbolcunun gelecek sezon G.Saray'da olması gerektiğinin altını çizen İspanyol hoca, yakın çevresine ise "Emre Akbaba bu takımda oynar" diyerek fikirlerini paylaştı.