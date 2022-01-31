Galatasaray Morutan için ne kadar ödeyecek? Resmen açıklandı

Galatasaray'ın sezon başında 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Morutan için, ödeyeceği bonus maddeleri belli oldu. Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, sarı kırmızılıların kendilerine ödemesi gereken miktarı duyurdu.

İki hafta önce Galatasaray'dan para alamadığını açıklayan Gigi Becali, aralık ayında Galatasaray'dan 700 bin Euro'luk ilk taksidi aldığını da itiraf etti. Becali ayrıca Morutan'ın çıktığı 15 maç için ayrıca 500 bin Euro alacaklarının olduğunu, mart-nisan ayları arasında da yine şartlara bağlı olarak 650 bin Euro daha alacaklarını söyledi.