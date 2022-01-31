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Galatasaray Morutan için ne kadar ödeyecek? Resmen açıklandı

Teknik direktör Fatih Terim'in Galatasaray'a ısrarla istediği Morutan, sezon başında transfer edilmişti. İlk etapta 3.5 milyon Euro ödenen Morutan için, bonus maddelerinin de olduğu belirtilmişti. Gigi Becali, Aslan'ın Steaua Bükreş'e daha ne kadar ödeyeceğini açıkladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 15:32
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Galatasaray Morutan için ne kadar ödeyecek? Resmen açıklandı

Galatasaray'ın sezon başında 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Morutan için, ödeyeceği bonus maddeleri belli oldu. Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, sarı kırmızılıların kendilerine ödemesi gereken miktarı duyurdu.

Galatasaray Morutan için ne kadar ödeyecek? Resmen açıklandı

İki hafta önce Galatasaray'dan para alamadığını açıklayan Gigi Becali, aralık ayında Galatasaray'dan 700 bin Euro'luk ilk taksidi aldığını da itiraf etti. Becali ayrıca Morutan'ın çıktığı 15 maç için ayrıca 500 bin Euro alacaklarının olduğunu, mart-nisan ayları arasında da yine şartlara bağlı olarak 650 bin Euro daha alacaklarını söyledi.

Galatasaray Morutan için ne kadar ödeyecek? Resmen açıklandı

Becali Galatasaray'dan 2 yılda toplam 4.7 milyon Euro alacaklarını söylerken, transfer bedelinin toplam 5.7 milyon Euro'ya kadar çıkabileceğini ancak Galatasaray'ın bazı bonus şartlarını yerine getirmesinin imkansız olduğunu ifade etti.

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