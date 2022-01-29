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GALATASARAY HABERLERİ: Bafetimbi Gomis'e Fransa'dan 2 talip!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın ilgilendiklerini açıkladığı Bafetimbi Gomisile ilgili flaş glişmeler yaşanıyor. Sosyal medyadan sarı-kırmızılı taraftarların sorularını yanıtlayan golcü futbolcu için Fransa'dan talip çıktı. İşte Gomis'i kadrosunda görmek isteyen takımlar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 18:16
KEMAL TAMTÜRK
GALATASARAY HABERLERİ: Bafetimbi Gomis'e Fransa'dan 2 talip!

Al Hilal ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Bafetimbi Gomis'ten sürpriz bir sosyal medya hamlesi gelmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Bafetimbi Gomis'e Fransa'dan 2 talip!

Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan ve Al Hilal'de kazandığı kupalarla bir gönderi paylaşan 36 yaşındaki forvet, bir Galatasaray taraftarının "Come to Galatasaray (Galatasaray'a gel)" çağrısına kayıtsız kalmamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Bafetimbi Gomis'e Fransa'dan 2 talip!

Takipçisine "İnşallah" yanıtını veren ve mesajına sarı ve kırmızı kalpler koyan yıldız forvetin bu hamlesin transferin bitmesinin yakın olduğu şeklinde yorumlandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Bafetimbi Gomis'e Fransa'dan 2 talip!

FRANSA'DAN 2 TALİBİ VAR

Fransız basınında yer alan haberde, 36 yaşındaki Gomis için AS Saint-Etienne ve Lens takımlarının devrede olduğu iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Bafetimbi Gomis'e Fransa'dan 2 talip!

Haberde AS Saint-Etienne takımının transferde daha ısrarcı olduğu ve Gomis'i sezon sonuna kadar kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Bafetimbi Gomis'e Fransa'dan 2 talip!

Ayrıca Lens takımı teknik direktörü Franck Haise'nin Gomis fikrine sıcak bakmadığı ve bu nedenle Lens'in transferde masadan çekileceği yazıldı.

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