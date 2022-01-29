GALATASARAY HABERLERİ: Bafetimbi Gomis'e Fransa'dan 2 talip!

Al Hilal ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Bafetimbi Gomis'ten sürpriz bir sosyal medya hamlesi gelmişti.

Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan ve Al Hilal'de kazandığı kupalarla bir gönderi paylaşan 36 yaşındaki forvet, bir Galatasaray taraftarının "Come to Galatasaray (Galatasaray'a gel)" çağrısına kayıtsız kalmamıştı.