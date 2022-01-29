GALATASARAY HABERLERİ: Bafetimbi Gomis'e Fransa'dan 2 talip!

Al Hilal ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Bafetimbi Gomis'ten sürpriz bir sosyal medya hamlesi gelmişti.
Al Hilal ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Bafetimbi Gomis'ten sürpriz bir sosyal medya hamlesi gelmişti.
Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan ve Al Hilal'de kazandığı kupalarla bir gönderi paylaşan 36 yaşındaki forvet, bir Galatasaray taraftarının "Come to Galatasaray (Galatasaray'a gel)" çağrısına kayıtsız kalmamıştı.
Takipçisine "İnşallah" yanıtını veren ve mesajına sarı ve kırmızı kalpler koyan yıldız forvetin bu hamlesin transferin bitmesinin yakın olduğu şeklinde yorumlandı.
FRANSA'DAN 2 TALİBİ VAR
Fransız basınında yer alan haberde, 36 yaşındaki Gomis için AS Saint-Etienne ve Lens takımlarının devrede olduğu iddia edildi.
Haberde AS Saint-Etienne takımının transferde daha ısrarcı olduğu ve Gomis'i sezon sonuna kadar kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Ayrıca Lens takımı teknik direktörü Franck Haise'nin Gomis fikrine sıcak bakmadığı ve bu nedenle Lens'in transferde masadan çekileceği yazıldı.