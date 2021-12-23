Galatasaray'da bir istifa daha! Ahu Özyurt görevinden ayrıldı

Galatasaray'da ağustos ayında Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine getirilen Ahu Özyurt bu görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Özyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sayın Başkan Burak Elmas'ın davetiyle gelmiştim. Yönetimimizin elini rahatlatmak gerek. Galatasaray'a hizmet onurdur ve ünvan gerekmez. Her dakikası için bütün çalışma arkadaşlarıma minnettarım. Hatam olduysa affola. Aslolan Galatasaray'dır.

Sayın Başkan Burak Elmas'ın davetiyle gelmiştim. Yönetimimizin elini rahatlatmak gerek. Galatasaray'a hizmet onurdur ve ünvan gerekmez. Her dakikası için bütün çalışma arkadaşlarıma minnettarım. Hatam olduysa affola. 🦁💛❤️ Aslolan Galatasaray'dır. pic.twitter.com/iGZlmy7WiI — Ahu Ozyurt (@ahuozyurt) December 23, 2021

ÜST ÜSTE 3. İSTİFA!

Son olarak Ahu Özyurt'un istifa ettiği Galatasaray'da ayrılık sayısı 3'e yükseldi. Geçtiğimiz günlerde Köksal Ünlü ve Rezan Epözdemir de görevinden ayrılmıştı.