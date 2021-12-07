Galatasaray - Fenerbahçe: 0-7 | MAÇ SONUCU - ÖZET (Kadın Futbol Hazırlık Maçı)

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına şiddete yönelik karşı farkındalık oluşturmak amacıyla karşı karşıya geldi.

Nef Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 10. dakikada penaltıdan Fatma Kara, 15. dakikada Berdan Bozkurt, 31, 34 ve 39. dakikalarda Fishley, 40. dakikada Cordner ve 51. dakikada Setenay Sırım'ın golleriyle 7-0 mağlup etti.

Öte yandan Galatasaray'da Daniels, mücadelenin 5. dakikasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İLK DERBİ HEYECANI

Türk sporuna damga vuran ve "zıt kardeşler" olarak adlandırılan Galatasaray ile Fenerbahçe kulüplerinin kadın futbol takımları ilk kez karşı karşıya geldi.

İki kulübün bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı'nda özel maçta karşılaştı.

Kadın futbolunun ilk derbisinde iki takımın oyuncuları, üzeninde "Kadına şiddete son diyoruz" ifadesinin bulunduğu pankartlarla sahaya çıktı.

Maç öncesinde saha içinde karışık olarak basın mensuplarına poz veren Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular, daha sonra tribünleri gezerek sarı-kırmızılı taraftarları selamladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin yöneticileri de maçı statta izledi.

Takımlar arasındaki ikinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir günde Ülker Stadı'nda yapılacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ