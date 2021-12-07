Haberler Galatasaray Galatasaray - Fenerbahçe: 0-7 | MAÇ SONUCU - ÖZET (Kadın Futbol Hazırlık Maçı)

Galatasaray - Fenerbahçe: 0-7 | MAÇ SONUCU - ÖZET (Kadın Futbol Hazırlık Maçı)

Galatasaray Kadın Futbol Takımı ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Nef Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, Fishley (3) Fatma (p), Berdan, Cordner ve Setenay'ın golleriyle 7-0 kazandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 20:58 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 21:03
Galatasaray - Fenerbahçe: 0-7 | MAÇ SONUCU - ÖZET (Kadın Futbol Hazırlık Maçı)

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına şiddete yönelik karşı farkındalık oluşturmak amacıyla karşı karşıya geldi.

Nef Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 10. dakikada penaltıdan Fatma Kara, 15. dakikada Berdan Bozkurt, 31, 34 ve 39. dakikalarda Fishley, 40. dakikada Cordner ve 51. dakikada Setenay Sırım'ın golleriyle 7-0 mağlup etti.

Öte yandan Galatasaray'da Daniels, mücadelenin 5. dakikasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İLK DERBİ HEYECANI

Türk sporuna damga vuran ve "zıt kardeşler" olarak adlandırılan Galatasaray ile Fenerbahçe kulüplerinin kadın futbol takımları ilk kez karşı karşıya geldi.

İki kulübün bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı'nda özel maçta karşılaştı.

Kadın futbolunun ilk derbisinde iki takımın oyuncuları, üzeninde "Kadına şiddete son diyoruz" ifadesinin bulunduğu pankartlarla sahaya çıktı.

Maç öncesinde saha içinde karışık olarak basın mensuplarına poz veren Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular, daha sonra tribünleri gezerek sarı-kırmızılı taraftarları selamladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin yöneticileri de maçı statta izledi.

Takımlar arasındaki ikinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir günde Ülker Stadı'nda yapılacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

DİĞER
Son dakika: Galatasaray'da ayrılacaklar ve gelecekler belli oldu! Devre arasında dev transfer operasyonu...
Eyvah eyvah! Yürekler ağza geldi! Cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor