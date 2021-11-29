GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa'da Aslan ligde kayıp!

Galatasaray, Süper Lig'de tam anlamıyla ipe un serdi. Avrupa Ligi'nde son olarak Marsilya'yı 4-2 mağlup ederek grubunda zirveye yerleşen sarı-kırmızılı ekip, kendi liginde Yeni Malatya'ya da takılmaktan kurtulamadı: 0-0. Lider Trabzonspor'un Fatih Karagümrük'ü de yenerek 36 puana ulaşmasının ardından Galatasaray, Yeni Malatya deplasmanına çıktı. Kazanmaktan başka çaresi olmamasına karşın Cicaldau, Kerem ve Feghouli gibi üç formda oyuncusunun yedek bırakılmasının da etkisiyle pozisyon üretemedi.



ERTAÇ'A TAKILDI

İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yana sarı-kırmızılılar 46. dakikada Diagne'yle gole yaklaştı ancak top direkten döndü. Oyuncu değişiklikleriyle baskıyı artıran Cimbom, Malatya kalesini sıkıştırdı ama bu kez de karşısında Ertaç'ı buldu. 87'de Halil ile golü bulsa da faul gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Oynadığı son 5 maçta 10 puan bırakan Galatasaray, 14. haftada Trabzon'un tam 14 puan gerisine düştü ve zirve şansını oldukça zora soktu.

3 OYUNCU DEĞİŞTİRDİ

Malatyaspor'a konuk olan G.Saray, Marsilya maçına göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Terim'in cezasından dolayı yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetimindeki takımda Cicaldau, Feghouli ve Kerem dinlendirilirken onların yerine Babel, Emre ve Barış ilk 11'de forma şansı buldu. Morutan ise yine yedekler arasındaydı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Yeni Malatyaspor taraftarları son dönemde takımlarının aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle Galatasaray maçına fazla ilgi göstermedi. 27 bin 500 kapasiteli Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi taraftarları için ayrılan 24 bin 500 kişilik kontenjandan sadece 8 bin bilet satıldı. Maça gelenlerse takıma tam destek verdi.