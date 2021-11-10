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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan kanat bombası! Dennis Man... (GS spor haberi)

Süper Lig'de beklenen performansın altında kalan Galatasaray, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor... Babel ve Feghouli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, bu bölgeye, Parma'dan Dennis Man'ı transfer etmek istiyor. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan kanat bombası! Dennis Man... (GS spor haberi)

Babel ve Feghouli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, bu bölgeye, Parma'dan Dennis Man'ı transfer etmek istiyor. İtalyan ekibi, 23 yaşındaki oyuncuyu bırakmaya çok sıcak bakmasa da sarı- kırmızılıların nabız yoklamaya devam ettiği belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan kanat bombası! Dennis Man... (GS spor haberi)

14. sırada yer alan Parma'nın Serie A'ya dönmesi zor görünmesi nedeniyle Galatasaray'ın Rumen yıldız için bir şansı olabileceği yorumları yapılıyor. Sezon başında Dennis'i isteyen ancak Parma'dan olumlu yanıt alamayan Cimbom'un satın alma opsiyonlu kiralama formülünü denediği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan kanat bombası! Dennis Man... (GS spor haberi)

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Morutan ve Cicaldau'yu kadrosuna katan Galatasaray, Dennis Man için de bastırıyor. Bu sezon Parma'da 7 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetti

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