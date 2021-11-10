GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan kanat bombası! Dennis Man... (GS spor haberi)

Babel ve Feghouli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, bu bölgeye, Parma'dan Dennis Man'ı transfer etmek istiyor. İtalyan ekibi, 23 yaşındaki oyuncuyu bırakmaya çok sıcak bakmasa da sarı- kırmızılıların nabız yoklamaya devam ettiği belirtiliyor.

14. sırada yer alan Parma'nın Serie A'ya dönmesi zor görünmesi nedeniyle Galatasaray'ın Rumen yıldız için bir şansı olabileceği yorumları yapılıyor. Sezon başında Dennis'i isteyen ancak Parma'dan olumlu yanıt alamayan Cimbom'un satın alma opsiyonlu kiralama formülünü denediği ifade edildi.



