GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da yeniler ne yaptı! İşte 10 haftalık o rakamlar... (GS spor haberi)

Sezona yeniden yapılanmayla başlayan Galatasaray, 10 haftalık bölümde inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Yeni transferlerden en çok şans bulan isim Patrick van Aanholt olurken, yeni isimlerin 4'ü ağları sarstı. İşte Galatasaray'ın yaz aylarında yaptığı transferlerin gol dağılımı...
PATRICK VAN AANHOLT
Oynadığı maç: 17
İlk 11: 17
Gol: 1
Asist: 0
BERKAN KUTLU
Oynadığı maç: 15
İlk 11: 15
Gol: 0
Asist: 1
ALEX CICALDAU
Oynadığı maç: 12
İlk 11: 12
Gol: 3
Asist: 1
OLIMPIU MORUTAN
Oynadığı maç: 11
İlk 11: 8
Gol: 2
Asist: 2
VICTOR NELSSON
Oynadığı maç: 12
İlk 11: 12
Gol: 0
Asist: 0
ALPASLAN ÖZTÜRK
Oynadığı maç: 9
İlk 11: 6
Gol: 0
Asist: 0
SACHA BOEY
Oynadığı maç: 7
İlk 11: 7
Gol: 1
Asist: 0
BARIŞ ALPER YILMAZ
Oynadığı maç: 7
İlk 11: 3
Gol: 0
Asist: 0
AYTAÇ KARA
Oynadığı maç: 7
İlk 11: 3
Gol: 0
Asist: 0
GUSTAVO ASSUNÇAO
Oynadığı maç: 2
İlk 11: 1
Gol: 0
Asist: 0