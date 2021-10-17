"Tutmadı ben kahroldum"

Galatasaray eski 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, 2019 yılı mali genel kurulunda Radamel Falcao transferini hakkında konuştu. Transferinden önce Falcao ile basına yansıyan fotoğraflarından dolayı eleştirilen Abdurrahim Albayrak, "Falcao için Fransa'ya giderek görüşmeler yaptık. Şanssız bir şekilde bir fotoğraf ortaya çıktı. O resmin ortaya çıkmasından dolayı bütün Galatasaraylılar'dan özür diliyorum. Bir hataydı. Ben, bir gazeteciye vermedim. Çok yakın birine gönderdim. O da kıramadığı bir arkadaşına vermiş. O kişi de basına vermiş. Bize kötü şekilde yansıdı" diye konuştu.

10 MİLYON ÖDEDİK

Kolombiyalı futbolcunun 5 milyon euro'dan aşağı imza atmayacağını söylediğini aktaran Albayrak, "Falcao'ya yıllık 5 milyon euro para verdik. İmza parası da bunun içindeydi. Bu transfer tutmadı, olmadı. Dünya çapında bir santrfor ama tutmadı. Bunda benim kadar kimse üzülemez. Beni kahretti. Sisteme mi uymadı diyelim, şanssızlık mı diyelim... Bunu da başkanım (Mustafa Cengiz) tamamen taraftarın istek ve arzularına dayanarak aldı. Falcao'ya 2 yılda 10 milyon euro ödedik" açıklamasında bulundu.

İMZA ÖNÜ FOTOĞRAF ÇIKMIŞTI

Abdurrahim Albayrak'ın resmi imzalar atılmadan önce Falcao ile fotoğrafı çıkmıştı. Bu olay baskıyı artırmıştı.

MAHKEMEYE VERECEĞİM

Eski Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, kulüpte yaptıklarıya gurur duyduğunu belirtti ve, "Söylemlerle ilgili suç duyurusunda bulunacağım.Tazminatı da G.Saray'a bağışlayacağım" dedi.

YETKİYİ 29 EYLÜL'DE GENEL KURULDA ALDIK

Eski Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Florya'nın geri alınması ve borçlanmaya gidilmesi konusunda eleştirileri yanıtladı. 9 Eylül 2018 tarihinde yapılan genel kurulda bu yetkileri aldıklarını belirten Günay, "Madde 4.2 oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Florya, 4 yıl evvel 120 milyon TL'ye satıldı, 4 yıl sonra aynı paraya alındı. Tarla verdik, imar planı yapılmış şekilde aldık" diye konuştu.

KILINA ZARAR VERMEDİK

Eski yönetici Okan Böke, "44 aylık sürenin 18 ayı pandemide geçti. Eleştiriye açığız. Ali Sami Bey'in koltuğunun en ufak bir kılını zarar getirmediğimizi temin ederim" diye konuştu.