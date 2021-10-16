GALATASARAY HABERLERİ! Fatih Terim'den flaş Emre Akbaba kararı!

Taraftar tepkisinden çabuk etkilenen bir karaktere sahip olan Emre Akbaba 'nın Galatasaray 'da kafa olarak rahat olmadığını düşünen Terim, tecrübeli futbolcunun ayrılığı için kolaylık sağlayacak.

SEVEREK AYRILANLAR: EMRE AKBABA-GALATASARAY

Temmuz ayında Galatasaray'la olan sözleşmesini iki yıl uzatan Emre Akbaba da Alanyaspor'a kesin dönüş biletini almak istiyor. 2016-2018 yılları arasında Alanyaspor'da forma giydiği son döneminde gösterdiği performansla "İstanbul yapan" Akababa da kendisi için en iyisinin Alanyaspor'da kalmak olduğu görüşünde.