GALATASARAY HABERLERİ! Fatih Terim'den flaş Emre Akbaba kararı!

Taraftar tepkisinden çabuk etkilenen bir karaktere sahip olan Emre Akbaba'nın Galatasaray'da kafa olarak rahat olmadığını düşünen Terim, tecrübeli futbolcunun ayrılığı için kolaylık sağlayacak.
SEVEREK AYRILANLAR: EMRE AKBABA-GALATASARAY
Temmuz ayında Galatasaray'la olan sözleşmesini iki yıl uzatan Emre Akbaba da Alanyaspor'a kesin dönüş biletini almak istiyor. 2016-2018 yılları arasında Alanyaspor'da forma giydiği son döneminde gösterdiği performansla "İstanbul yapan" Akababa da kendisi için en iyisinin Alanyaspor'da kalmak olduğu görüşünde.
FATİH TERİM: EMRE AKBABA BU YÜZDEN GİTTİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0 kaybettikleri Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası "Ömer Bayram'a küfürler, Babel'e yuhlar... Ne oluyor? Sosyal medyada herkes antrenör anladık ama biz bu oyuncuları kazanamayız. Emre Akbaba bu yüzden gitti." açıklamasını yapmıştı.