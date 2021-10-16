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GALATASARAY HABERLERİ! Fatih Terim'den flaş Emre Akbaba kararı!

Galatasaray spor haberleri: Galatasaray'dan sezon başında Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan Emre Akbaba ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim 29 yaşındaki futbolcu için kararını verdi. Terim daha önce yaptığı açıklamada, "Ömer Bayram'a küfürler, Babel'e yuhlar... Ne oluyor? Sosyal medyada herkes antrenör anladık ama biz bu oyuncuları kazanamayız. Emre Akbaba bu yüzden gitti." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 14:37
GALATASARAY HABERLERİ! Fatih Terim'den flaş Emre Akbaba kararı!

18 Ağustos 2018 tarihinde 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle Aytemiz Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Emre Akbaba'nın sarı-kırmızılılardaki hikayesi sona eriyor. Başta sakatlıklar olmak üzere istikrarsız performansıyla zaman zaman taraftarın tepkisini çeken tecrübeli futbolcu, geçici göçtüğü eski yuvasına kesin dönüş yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ! Fatih Terim'den flaş Emre Akbaba kararı!

AYTEMİZ ALANYASPOR EMRE AKBABA'DAN ÇOK MEMNUN

6 Eylül'de Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan Emre Akbaba; Antalya ekibiyle çıktığı, aralarında deplasmanda kazanılan Galatasaray galibiyeti olmak üzere 5 Süper Lig maçında gösterdiği performansla Bülent Korkmaz ve teknik ekibin beğenisini kazandı. Emre Akbaba bu 5 Süper Lig maçında 88,5 dakikalık süre ortalamasıyla kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.

GALATASARAY HABERLERİ! Fatih Terim'den flaş Emre Akbaba kararı!

BÜLENT KORKMAZ'DAN EMRE AKBABA HAREKATI

Aytemiz Alanyaspor'da Çağdaş Atan'dan boşalan koltuğu dolduran Galatasaray'ın efsane ismi Bülent Korkmaz, Emre Akbaba için daha şimdiden devreye girdi. İşini şansa bırakmak istemeyen Korkmaz, Emre Akbaba'nın Alanyaspor'a transferi için Fatih Terim'le söz kesti.

GALATASARAY HABERLERİ! Fatih Terim'den flaş Emre Akbaba kararı!

Taraftar tepkisinden çabuk etkilenen bir karaktere sahip olan Emre Akbaba'nın Galatasaray'da kafa olarak rahat olmadığını düşünen Terim, tecrübeli futbolcunun ayrılığı için kolaylık sağlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ! Fatih Terim'den flaş Emre Akbaba kararı!

SEVEREK AYRILANLAR: EMRE AKBABA-GALATASARAY

Temmuz ayında Galatasaray'la olan sözleşmesini iki yıl uzatan Emre Akbaba da Alanyaspor'a kesin dönüş biletini almak istiyor. 2016-2018 yılları arasında Alanyaspor'da forma giydiği son döneminde gösterdiği performansla "İstanbul yapan" Akababa da kendisi için en iyisinin Alanyaspor'da kalmak olduğu görüşünde.

GALATASARAY HABERLERİ! Fatih Terim'den flaş Emre Akbaba kararı!

FATİH TERİM: EMRE AKBABA BU YÜZDEN GİTTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0 kaybettikleri Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası "Ömer Bayram'a küfürler, Babel'e yuhlar... Ne oluyor? Sosyal medyada herkes antrenör anladık ama biz bu oyuncuları kazanamayız. Emre Akbaba bu yüzden gitti." açıklamasını yapmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ! Fatih Terim'den flaş Emre Akbaba kararı!

Alanyaspor'da forma giydiği dört dönemde toplam 156 maça çıkan Emre Akbaba, 54 gol atarken 28 de asist yapma başarısı gösterdi.

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