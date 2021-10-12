Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Menajerler Galatasaray'ın kapısında! Marcao, Kerem Aktürkoğlu ve Taylan Antalyalı...

TRANSFER HABERLERİ - Menajerler Galatasaray'ın kapısında! Marcao, Kerem Aktürkoğlu ve Taylan Antalyalı...

Bu sezon mutlak şammpiyonluk isteyen Galatasaray ilk 8 hafta sonunda topladığı 14 puanla 8. sırada bulunuyor. Sezon başında yaptığı takviyelere ara transfer döneminde de devam edecek olan Sarı-Kırmızılılar'da kadrodan gönderilecek isimler için de çalışmalar sürüyor. Öte yandan performanslarıyla dikkat çeken birçok isim için Avrupa kulüplerinin temasları sürerken, Marcao, Kerem Aktürkoğllu ve Taylan Antayalı için birçok menajer Sarı-Kırmızılı kulüp ile temasa geçti. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un 3 yıldızına transfer kancası! Devler Marcao, Kerem Aktürkoğlu ve Taylan Antalyalı'nın peşinde

Sezona 11 transferle başlayan Galatasaray gençleştirme operasyonuna devre arasında da devam edecek. Bununla birlikte kadrosundan da fire verme ihtimali yüksek görünüyor. Zira Marcao, Kerem ve Taylan Antalyalı, Avrupa takımlarının yakın markajı altında. Marcao için Brezilya, İtalya; Kerem içinse İtalya ve Fransız kulüplerinin teklifler yapmaya hazır olduğu öğrenildi. Performansı yükselen Taylan Antalyalı ile de iki İtalyan kulübün ilgilendiği bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un 3 yıldızına transfer kancası! Devler Marcao, Kerem Aktürkoğlu ve Taylan Antalyalı'nın peşinde

10 MİLYON EURO'DAN AŞAĞIYA OLMAZ

Yeni bir yapılanma içine giren Galatasaray Kulübü, Marcao, Kerem Aktürkoğlu ve Taylan'ın satışına çok sıcak bakmıyor. Aksine bu oyuncuların maaşlarının düzeltilmesi ve sözleşmelerinin uzatılması gündemde... Ancak sıcak paraya ihtiyaç duyan Elmas yönetiminin 10 milyon euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi halinde satışa sıcak bakabileceği belirtiliyor.

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