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GALATASARAY HABERLERİ- Cimbom'a bir Rumen daha! Hedef Ianis Stoica...

Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ın ardından bir Rumen futbolcu için daha devreye girdi. Cimbom, Gheorghe Hagi'nin de olumlu referans verdiği 18 yaşındaki yetenek için devre arasında resmi teklif yapacak. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ- Cimbom'a bir Rumen daha! Hedef Ianis Stoica...

Galatasaray transfer çalışmalarına erken start verdi... Sarı-Kırmızılılar, yaz transfer döneminde Cicaldau ve Morutan gibi yıldızları kadrosuna katmıştı... Yeni hedef ise Romen futbolunun yeni yıldız adayı olarak gösterilen Ianis Stoica... Rumen devi FCSB'de forma giyen 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Galatasaray Yönetimi'nin devre arasında resmi girişimde bulunması bekleniyor...

GALATASARAY HABERLERİ- Cimbom'a bir Rumen daha! Hedef Ianis Stoica...

HAGI DE OLUMLU REFERANS VERDİ

Takvim'in haberine göre; Henüz 18 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu olgun futbolla dikkatleri çeken Stoica'nın da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Genç yetenek hakkında Galatasaray'ın efsane oyuncularından Hagi'nin de yönetime bilgi verdiği öğrenildi. Fatih Terim de oyuncuyu çok istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ- Cimbom'a bir Rumen daha! Hedef Ianis Stoica...

SÖZLEŞMESİ 2023'TE SONA ERİYOR

Cimbom'un renklerine bağlamak istediği Ianis Stoica'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Genç yıldız orta sahanın sağı dışında forvet ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Ianis Stoica'nın güncel piyasa değeri ise 450 bin Euro. Bu sezon 10 maçta 5 gole imza attı.

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