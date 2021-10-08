GALATASARAY HABERLERİ- Cimbom'a bir Rumen daha! Hedef Ianis Stoica...

Galatasaray transfer çalışmalarına erken start verdi... Sarı-Kırmızılılar, yaz transfer döneminde Cicaldau ve Morutan gibi yıldızları kadrosuna katmıştı... Yeni hedef ise Romen futbolunun yeni yıldız adayı olarak gösterilen Ianis Stoica... Rumen devi FCSB'de forma giyen 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Galatasaray Yönetimi'nin devre arasında resmi girişimde bulunması bekleniyor...

HAGI DE OLUMLU REFERANS VERDİ Takvim'in haberine göre; Henüz 18 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu olgun futbolla dikkatleri çeken Stoica'nın da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Genç yetenek hakkında Galatasaray'ın efsane oyuncularından Hagi'nin de yönetime bilgi verdiği öğrenildi. Fatih Terim de oyuncuyu çok istiyor.