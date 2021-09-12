Fatih Terim Trabzonspor Galatasaray derbisi öncesi Morutan ve Cicaldau ile görüştü!

Galatasaray'ın, Trabzonspor deplasmanında en büyük silahı genç Rumenleri olacak. Teknik Direktör Fatih Terim'in özellikle Morutan ve Cicaldau'nun bu zorlu deplasmandaki performansından umutlu olduğu öğrenildi.

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Ön tarafta Morutan'ın yaratıcılığına, Cicaldau'nun ise sürpriz sızmalarına güvenen tecrübeli teknik adamın bu nedenle iki genç Rumen'i hücumda en büyük silahı olarak görüyor. İkiliyle özel bir görüşme gerçekleştirilirken kendilerinden beklentiler aktarıldı.





Trabzonspor'a göre ve genç dinamik bir takım olmalarından dolayı saha içerisinde oyuncularından sürekli baskı yapmalarını isteyen Fatih Terim bunun maçın en önemli şifrelerinden biri olduğunu düşünüyor.

Yüksek tempo ile fark yaratmak isteyen deneyimli teknik direktör böylece rakibi hataya zorlamak istiyor. Taylan ve Berkan gibi isimlerden de mümkün olduğunca riskli oyundan uzak durmalarını istendi.

Öte yandan sarı-kırmızılılarda Diagne, Muhammed ve Halil Dervişoğlu'ndan kimin maça 11'de başlayacağı merak ediliyordu. Terim'in Diagne ile zorlu karşılaşmaya başlayıp Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu'nu hamle oyuncusu olarak sahaya süreceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılılarda Boey'in yokluğunda sağ bekte Yedlin ve Alpaslan ikilisinden Terim'in tercihini ABD'li oyuncudan yana kullanması bekleniyor.