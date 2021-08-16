Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Pablo Galdames, Anders Dreyer, Olimpiu Morutan... | Gs haberleri

Hücümda alternatif isimlere yönelen Galatasaray, Rony Lopes'e olan ilgisini sürdürüyor. Galatasaray, Rony Lopes'in transferi için Sevilla'ya resmi teklifini sundu ve beklemeye geçti.

Sarı-kırmızılılar hızlı bir kanat oyuncusu kadrosuna katmak isterken, scout ekibi tarafından Victor Nelsson'un vatandaşı olan Anders Dreyer önerildi.

OLIMPIU MORUTAN

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Olimpiu Morutan ile ilgili FCSB başkanı Gigi Becali konuştu. Becali, yaptığı açıklamada Morutan için fiyat düşürdüğünü açıkladı. "Daha önce 10 istemiştim, bu doğru ama şimdi 3 istiyorum. Geçmişte olanlar hataydı." dedi.