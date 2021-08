Giresunspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Giresun-GS maçı canlı anlatım | GS haberleri

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İlk hafta maçında Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Galatasaray maçı 16 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GİRESUNSPOR: OKAN, HÜSAMETTİN, PEREZ, ZEKİ, DOUGLAS, ESAT, NALEPA, JOEY, FLAVİO, SERGINHO, BALDE

GALATASARAY: MUSLERA, BOEY, LUYINDAMA, MARCAO, VAN AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, CICALDAU, FEGHOULI, KEREM, DIAGNE

Giresunspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. 5 mücadele ise berabere sona erdi. İki takım ligde son olarak 1976-1977 sezonunda 13 Mart 1977 tarihinde karşılaşmış, maç 1-1 sona ermişti. Galatasaray'ın 18 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.

Giresunspor ile Galatasaray son olarak ise 2 Şubat 2006 yılında oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde rakip oldu. Aslan sahadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı.





GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERLERİ

Galatasaray, yaz transfer döneminde şu ana kadar Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson'u kadrosuna kattı. Galatasaray'da ayrıca lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, Giresunspor maçının kadrosunda olamayacak.

GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Giresunspor - Galatasaray mücadelesini hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Çetin olacak. Ankara bölgesi hakemi olan Erkan Özdamar, Süper Lig'de 15 maç yönetti. Bu karşılaşmaların 8'ini ev sahibi, 4'ünü ise deplasman takımları kazandı. Özdamar'ın yönettiği 2 maçı da sarı-kırmızılılar kazandı.

RADAMEL FALCAO BU KEZ KADRODA

St. Johnstone ile oynanan rövanş maçında kamp kadrosunda yer almayan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Giresunspor kadrosunda yer aldı. Galatasaray'ın kamp kadrosuna yeni transferlerden Victor Nelsson ve Alexandru Cicaldau da katıldı. Giresunspor kafilesinde, "Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban." yer aldı.

BURAK ELMAS YENİ SEZONDAN UMUTLU!

Galatasaray başkanı Burak Elmas, Giresun'da açıklamalarda bulundu. Elmas, "Çok iyi bir sezon bekliyoruz. Bu sene inşallah yeni sezonumuzda çok güzel şeyler olacak." dedi. Havalimanı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşallah çok güzel bir maç olacak. Aynı zamanda Giresun'da akrabalarımızla birlikte olacağız." dedi. Transferler hakkında da konuşan Burak Elmas, "Son aşaması olmuş bir şey olsaydı, açıklamış olurduk. Şu anda elimizdeki kadroda gerçekten çok iyi oyuncular var, transferler yaparak kadromuzu güçlendirdik. Aramızdan ayrılacak oyuncularımız olacak. Şu anda aramızdan ayrılacak oyuncular sonucunda, yeni gelecek oyuncuların zamanlamasına karar vereceğiz. Biliyorsunuz transfer dinamik bir süreç ve her istediğiniz her an olamıyor. Onun için sıkı bir şekilde yönetim olarak da takip ediyoruz. Maalesef şunu söyleyebilirim ki gerçek anlamda taraftarlarımıza bir çağrı da bulunuyorum; Sosyal medyada olmayan rakamlar, olmayan görüşmeler gerçekten çok yazılıyor. Bunlara inanmasınlar. Dediğim gibi bizim bir stratejimiz var ve en doğru transferlerle, en uygun oyuncuları getirip, Galatasaray'ın geleceğini kurmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın geleceğini kurarken de bugün için yarınlarını tehlikeye atmamaya çalışıyoruz. Sabırlı olsunlar, bize güvensinler" şeklinde konuştu.

CICALDAU İLK KEZ 11'DE!

Galatasaray'ın Avrupa maçlarında görev alamayan Alexandru Cicaldau, Süper Lig'in ilk haftasında ilk maçına Giresunspor karşısında çıkacak.