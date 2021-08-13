Hataların üstüne gideceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dinamik bir ekibe karşı oynadıklarını belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Johnstone, sezonu bizden önce açmış bir takım. Bize göre daha formdalar. Bu da daha dirençli oynamalarını sağladı" ifadelerini kullandı. Usta hoca şöyle devam etti: İlk maçta olduğu gibi rövanşta da yapmamamız gereken bireysel hatalar yaptık. İdmanlarda bunları çalışmamıza rağmen böyle önemli bir mücadelede hataları tekrarladık. Her iki maçta da yemememiz gereken goller yedik. Artık hataları en aza indirmeliyiz.

ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Sarı-kırmızılı teknik adam, oyunu geliştirmek zorunda olduklarının da altını çizdi. Terim, "Birlikte oynadığımız sürece oynama alışkanlığımız da artacak. Bu tür karşılaşmaları daha erken koparmaya çalışacağız. Birkaç takviye daha bekliyorum. Bir an önce Randers hazırlıklarına başlayacağız. Turu geçip UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz. Yoğun bir fikstüre giriyoruz. Oyuncularımı da mücadeleleri için kutluyorum. Tüm futbolcularıma ihtiyacım var. Hep birlikte üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.