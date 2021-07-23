Son dakika spor haberi: Slavia Prag'dan Nicolae Stanciu açıklaması! "Galatasaray'ın teklifi şok etti"

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlere başladığı Rumen 10 numara Nicolae Stanciu için Slavia Prag başkanı Jaroslav Tvrdik yeni bir açıklama yaptı. Başkan Burak Elmas'ın görüşmelerin devam ettiğini ifade ettiği oyuncu için sarı kırmızılıların teklifinin 4 milyon euro'da kaldığı bildirildi.





BEKLENEN TEKLİF GELMEDİ!

Kulüp başkanı Jaroslav Tvrdik, transferin neden sonuçlanmadığını hakkında bilgi verdi. Tvrdik, menajerlere tepki göstererek beklenen teklifin gelmediğini açıkladı. Jaroslav Tvrdik, "Stanciu'nun kalması konusunda karar aldık. Oyuncunun menajerlerini eleştirmem gerekiyor, onlara tepkiliyim. Bize 8 milyon euro getireceklerini söylemeseler transfer görüşmesi yapmaya bile başlamazdık. Gelen ilk teklif 4 milyon euro oldu ve bu bizim için hem şok hem de hayal kırıklığıydı" dedi.

Slavia Prag'ın Başkanı ayrıca, "Nico bizim takımın bel kemiği, bizim için çok önemli bir futbolcu. Pozisyonunda Çekya'nın en iyi oyuncusu." sözlerine yer verdi.