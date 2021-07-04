Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Yacine Adli, German Cano, Stryger Larsen... | Gs haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
BARIŞ ALPER YILMAZ
Transfer dönemi boyunca en çok konuşulan isimlerden biri olan Keçiörengücü futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak yüksek menajer komisyonu sebebiyle süreç uzadı.
HALİL AKBUNAR
Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar'ın, gelen teklifleri Galatasaray'da Fatih Terim ile çalışmak istediği için reddettiği belirtildi. Yeni yabancı kuralının da gelmesiyle Halil Akbunar'ın talipleri arttı.