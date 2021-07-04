Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Yacine Adli, German Cano, Stryger Larsen... | Gs haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Yacine Adli, German Cano, Stryger Larsen... | Gs haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri...Spor Toto Süper Lig'i gol averajıyla 2. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden Burak Elmas ve ekibinin gündeminde Yacine Adli, German Cano, Stryger Larsen gibi isimler yer alıyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 16:10 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 16:10
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Yacine Adli, German Cano, Stryger Larsen... | GS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Yacine Adli, German Cano, Stryger Larsen... | GS haberleri

BARIŞ ALPER YILMAZ

Transfer dönemi boyunca en çok konuşulan isimlerden biri olan Keçiörengücü futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak yüksek menajer komisyonu sebebiyle süreç uzadı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Yacine Adli, German Cano, Stryger Larsen... | GS haberleri

HALİL AKBUNAR

Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar'ın, gelen teklifleri Galatasaray'da Fatih Terim ile çalışmak istediği için reddettiği belirtildi. Yeni yabancı kuralının da gelmesiyle Halil Akbunar'ın talipleri arttı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Yacine Adli, German Cano, Stryger Larsen... | GS haberleri

BERKAN KUTLU

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki orta sahanın bonservis bedelini sordu. Alanya'nın 3 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Berkan için pazarlıklar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Yacine Adli, German Cano, Stryger Larsen... | GS haberleri

MAXIME POUNDJE

Marcelo Saracchi ile yollarını ayıran Galatasaray'da sol bek arayışları sürerken listeye yeni bir isim dahil oldu. Yeni Asır'ın haberine göre; Sol beke takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılıların son olarak Bordeaux forması giyen 28 yaşındaki Fransız yıldız Maxime Poundje'yi takibe aldığı iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Yacine Adli, German Cano, Stryger Larsen... | GS haberleri

STRYGER LARSEN

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Larsen ile ilgili çarpıcı detayı İtalyan gazeteci Nico Schira, "Galatasaray EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki Danimarka Çekya maçında Stryger Larsen'i izliyor. Danimarkalı bek, takımı Udinese'den ayrılmak istiyor. Oyuncunun sözleşmesi 2022'de sona eriyor" şeklinde duyurdu.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Yacine Adli, German Cano, Stryger Larsen... | GS haberleri

GERMAN CANO

Vasco da Gama'da oynayan 33 yaşındaki golcü German Cano ile Galatasaray'ın ilgilendiği ileri sürüldü. German Cano'nun kulübüyle olan sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Yacine Adli, German Cano, Stryger Larsen... | GS haberleri

AURELIO BUTA

Royal Antwerp kulübünde forma giyen 24 yaşındaki Portekizli için resmi teklif yapmaya hazırlanan yönetimin, menajerler aracılığıyla bir ön görüşme yaptığı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Yacine Adli, German Cano, Stryger Larsen... | GS haberleri

YACINE ADLI

Sarı kırmızılılar, Bordeaux'nun küme düşmesini fırsat bilerek Yacine Adli'yi gündemine aldı. Teknik Direktör Fatih Terim'in, eski gözdesi genç oyuncu için temaslar başladı.

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