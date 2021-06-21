Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim Florya'da!

Son dakika spor haberi: 'da 'da!

Son dakika spor haberi: 'da 'ın başkanlığa seçilmesinin ardından gözler teknik direktör 'e çevrilmişti. Elmas yaptığı açıklamada, deneyimli çalıştırıcıyla yola devam edeceklerini duyurdu. Yapılan görüşme sonrasında taraflar anlaştı ve teknik direktör Fatih Terim, yeniden 'ya gelerek takımın başında antrenmana çıktı. Öte yandan sözleşmesi sona eren 'ın da Florya'da olduğu görüldü. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 11:24 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 11:42
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim Florya'da!

'da pazar günü gerçekleştirilen başkanlık seçimi sonrası , oyların 1.541'ini toplayarak sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı seçildi. Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından merak edilen konulardan biriyse 'in takımdaki geleceği olmuştu.

Seçimlerden önce tecrübeli çalıştırıcıyla yola devam etmek istediklerini açıklayan Burak Elmas, pazar günü yaptığı açıklamayla Fatih Terim ile yola devam edeceklerini duyurdu.

TERİM FLORYA'YA GELDİ!
Burak Elmas yönetimiyle anlaşmaya varan teknik direktör Fatih Terim yeniden 'ya geldi. Deneyimli çalıştıcı antrenmanda takımın başında yer aldı. Oyuncularla tek tek selamlaşan Fatih Terim, idman sahasına geldiğinde alkışlarla karşılandı.

ARDA TURAN DA FLORYA'DA!
Galatasaray'daki sözleşmesi sona eren ve takımdaki geleceği merak konusu olan 'ın da Florya'da olduğu görüldü.

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