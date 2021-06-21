Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim Florya'da!

Galatasaray'da pazar günü gerçekleştirilen başkanlık seçimi sonrası Burak Elmas, oyların 1.541'ini toplayarak sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı seçildi. Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından merak edilen konulardan biriyse Fatih Terim'in takımdaki geleceği olmuştu.

Seçimlerden önce tecrübeli çalıştırıcıyla yola devam etmek istediklerini açıklayan Burak Elmas, pazar günü yaptığı açıklamayla Fatih Terim ile yola devam edeceklerini duyurdu.



TERİM FLORYA'YA GELDİ!

Burak Elmas yönetimiyle anlaşmaya varan teknik direktör Fatih Terim yeniden Florya'ya geldi. Deneyimli çalıştıcı antrenmanda takımın başında yer aldı. Oyuncularla tek tek selamlaşan Fatih Terim, idman sahasına geldiğinde alkışlarla karşılandı.

ARDA TURAN DA FLORYA'DA!

Galatasaray'daki sözleşmesi sona eren ve takımdaki geleceği merak konusu olan Arda Turan'ın da Florya'da olduğu görüldü.

Görüntüler GS TV'den alınmıştır