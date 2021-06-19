Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Patrick van Aanholt, Jacob Murphy, Konrad de la Fuente...

Son dakika spor haberleri: İşte 'ın transfer gündemindeki isimler! , , ...

Son dakika haberleri... Sezonu 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, seçim gündemi dışında transferde de hareketli günler yaşıyor. Sarı kırmızılı ekibin transfer listesine yeni isimler de eklendi. , , gibi isimler Aslan'ın listesine giriş yaptı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 14:46 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 14:52
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Patrick van Aanholt, Jacob Murphy, Konrad de la Fuente... | GS haberleri

'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren 'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Patrick van Aanholt, Jacob Murphy, Konrad de la Fuente... | GS haberleri

BARIŞ ALPER YILMAZ

Kanat arayışlarını sürdüren 'ın uzun zamandır gündeminde yer alan, forması giyen için temaslar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Patrick van Aanholt, Jacob Murphy, Konrad de la Fuente... | GS haberleri

HIDEMASA MORITA

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan , orta sahada alternatifli bir kadro kurmak istiyor. 'nın ardından , Galatasaray'ın gündeminde yer aldı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Patrick van Aanholt, Jacob Murphy, Konrad de la Fuente... | GS haberleri

ALI MUHAMMET AL MUSRATI

Orta saha için mutlaka transfer gerçekleştirecek olan Aslan'ın 'dan Libyalı 'yi istediği ifade edildi. , 25 yaşındaki futbolcu için Braga'ya fiyat sordu.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Patrick van Aanholt, Jacob Murphy, Konrad de la Fuente... | GS haberleri

ALEX MORENO

'ın uzun süredir gündeminde yer alan Alex Moreno, kulübü Real Betis'e rest çekti. 28 yaşındaki İspanyol sol bekin, "Bırakın Galatasaray'a gideyim" dediği iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Patrick van Aanholt, Jacob Murphy, Konrad de la Fuente... | GS haberleri

KONRAD DE LA FUENTE

, fırsat transferleri için girişimlerine devam ediyor. Barcelona'nın A Takımı'na katılmak için fırsat kollayan 'yi kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. 19 yaşındaki sol açık için Barcelona ile görüşmelerin başladığı ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Patrick van Aanholt, Jacob Murphy, Konrad de la Fuente... | GS haberleri

PATRICK VAN AANHOLT

İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace ile 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan van Aanholt'a 'ın ilgisi sürüyor. Yakın dönemde Hollandalı yıldızın Galatasaray'a imza atması bekleniyor. Öte yandan Galatasaray'ın yanı sıra Premier Lig, İtalya ve İspanya'daki kulüplerden de ilgi olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Patrick van Aanholt, Jacob Murphy, Konrad de la Fuente... | GS haberleri

EREN DİNKÇİ

Cimbom, Almanya ikinci ligi Regionalliga'da çıktığı 8 maçta attığı 7 golle patlama yapan Eren Dinkçi'yi gündemine aldı. Stuttgart ve Feyenoord da Eren Dinkçi'yle birlikte anılıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Patrick van Aanholt, Jacob Murphy, Konrad de la Fuente... | GS haberleri

JACOB MURPHY

, İngiltere Premier Lig'de Newcastle United forması giyen için girişimlere başladı. Sözleşmesi sona erecek olan Murphy ve menajeriyle görüşmeler sürüyor.

SON DAKİKA