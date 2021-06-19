Orta saha için mutlaka transfer gerçekleştirecek olan Aslan'ın Braga 'dan Libyalı Ali Muhammet Al Musrati 'yi istediği ifade edildi. Galatasaray , 25 yaşındaki futbolcu için Braga'ya fiyat sordu.

KONRAD DE LA FUENTE

Galatasaray, fırsat transferleri için girişimlerine devam ediyor. Barcelona'nın A Takımı'na katılmak için fırsat kollayan Konrad de la Fuente'yi kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. 19 yaşındaki sol açık için Barcelona ile görüşmelerin başladığı ifade edildi.