Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...
BARIŞ ALPER YILMAZ
Kanat arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın uzun zamandır gündeminde yer alan, Keçiörengücü forması giyen Barış Alper Yılmaz için temaslar sürüyor.
HIDEMASA MORITA
Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, orta sahada alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Aytaç Kara'nın ardından Hidemasa Morita, Galatasaray'ın gündeminde yer aldı.