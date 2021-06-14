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'da ve 'tan seçim kararı!

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılı kulüp, olağan seçimli genel kuruluna gitmeye hazırlanıyor. 'in yeniden aday olmayacağı seçim sonrası Galatasaray'ı bekleyen önemli gelişmeler var. Bu bağlamda Cimbom'un tecrübeli isimleri ve 'un durumu belirsizliğini koruyor. İşte detaylar... | haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 10:33
Galatasaray'da Arda Turan ve Donk'tan seçim kararı!

20-21 Temmuz tarihlerinde oynayacak , bugün sezonu açıyor. 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren , durumu belli olmadığı için 19 Haziran'daki seçimin sonucunu bekliyor.

Terim gibi takım kaptanları ve 'un durumu da belirsizliğini koruyor.

Sabah'ın haberine göre, iki oyuncu 'den gelen birçok teklife rağmen futbolu Galatasaray'da bırakmak ve en az bir sezon daha sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor.

Terim görevine devam ederse, Arda ve 'la 1'er yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Takımın birinci kaptanı 'da mücadele edeceği için temmuz ayında 'da olacak.

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