Haberler Galatasaray Son dakika GS transfer haberleri | İspanyollar duyurdu! Sergio Ramos Galatasaray'a

Son dakika transfer haberleri | İspanyollar duyurdu! 'a

ile arasında sonu gelmeyen bir sözleşme yenileme süreci yaşanıyor. ekip kaptana, son olarak 1 yıllık sözleşme ve 6 milyon euro teklif etti. 34 yaşındaki yıldız oyuncu, eğer 3 yıllık sözleşme olursa 6 milyon euro'ya oynamak istediğini söyledi. Bunun üzerine 'dan ile ilgili heyecanlandıran bir iddia geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 09:00
Son dakika GS transfer haberleri | İspanyollar duyurdu! Sergio Ramos Galatasaray'a

ile arasında sonu gelmeyen bir sözleşme yenileme süreci yaşanıyor. ekip kaptana, son olarak 1 yıllık sözleşme ve 6 milyon euro teklif etti. 34 yaşındaki yıldız oyuncu, eğer 3 yıllık sözleşme olursa 6 milyon euro'ya oynamak istediğini söyledi.

Son dakika GS transfer haberleri | İspanyollar duyurdu! Sergio Ramos Galatasaray'a

Bu ortamda 'da ilginç bir iddia ortaya atıldı. Başarılı futbolcuyu, 'nın transfer etmek istediği belirtilirken karşısında güçlü bir rakip olduğu da dile getirildi. Programda, " da 'u topraklarına götürmek istiyor" denildi.

Son dakika GS transfer haberleri | İspanyollar duyurdu! Sergio Ramos Galatasaray'a

'un menajerinin birçok takıma oyuncu için haber yolladığı belirtilirken 'ın da bu takımlardan birisi olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin şu aşamada yıldız oyuncuyla ilgili bir tasarrufunun söz konusu olmadığı belirtildi.

SON DAKİKA