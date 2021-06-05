Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Youssouf Sabaly'den kötü haber! İşte oyuncunun yeni adresi

Süper Lig'i averajla Beşiktaş'ın ardından 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda yaklaşan başkanlık seçimi öncesi, teknik direktör belirsizliği de devam ederken Mustafa Cengiz yönetimi, eksik mevkilere takviye yapmak için yoğun mesai harcıyor.

Önceliğini defans hattına veren sarı-kırmızılılara transferde kötü haber geldi. Galatasaray'ın gündeminde yer alan Youssouf Sabaly'nin başka bir takımla anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü. İşte o gelişmenin ayrıntıları...