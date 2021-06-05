Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Youssouf Sabaly'den kötü haber! İşte oyuncunun yeni adresi

Süper Lig'i averajla Beşiktaş'ın ardından 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda yaklaşan başkanlık seçimi öncesi, teknik direktör belirsizliği de devam ederken Mustafa Cengiz yönetimi, eksik mevkilere takviye yapmak için yoğun mesai harcıyor.
Önceliğini defans hattına veren sarı-kırmızılılara transferde kötü haber geldi. Galatasaray'ın gündeminde yer alan Youssouf Sabaly'nin başka bir takımla anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü. İşte o gelişmenin ayrıntıları...
İspanyol basınından Estadio Deportvio'da yer alan habere göre Sabaly, İspanyol temsilcisi Real Betis'e imza atmak üzere. Oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandığı ifade edilirken resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı aktarıldı.