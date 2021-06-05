Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Youssouf Sabaly'den kötü haber! İşte oyuncunun yeni adresi

Son dakika transfer haberi: 'a 'den kötü haber! İşte oyuncunun yeni adresi

Son dakika transfer haberleri... Yeni sezon öncesi başkanlık seçimine girecek Galatasaray'da bir yandan bu belirsizlik sürerken diğer yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün, sağ bek transferi kapsamında gündemine aldığı 'den kötü haber geldi. Oyuncunun başka bir kulüple anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. İşte ayrıntılar... ( transfer haberi) / fotomac.com.tr / Dış Haberler

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 10:13
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Youssouf Sabaly'den kötü haber! İşte oyuncunun yeni adresi

Süper Lig'i averajla Beşiktaş'ın ardından 2. sırada tamamlayan 'da, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda yaklaşan başkanlık seçimi öncesi, teknik direktör belirsizliği de devam ederken Mustafa Cengiz yönetimi, eksik mevkilere takviye yapmak için yoğun mesai harcıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Youssouf Sabaly'den kötü haber! İşte oyuncunun yeni adresi

Önceliğini defans hattına veren sarı-kırmızılılara transferde kötü haber geldi. 'ın gündeminde yer alan 'nin başka bir takımla anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü. İşte o gelişmenin ayrıntıları...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Youssouf Sabaly'den kötü haber! İşte oyuncunun yeni adresi

İspanyol basınından Estadio Deportvio'da yer alan habere göre Sabaly, İspanyol temsilcisi Real Betis'e imza atmak üzere. Oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandığı ifade edilirken resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı aktarıldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Youssouf Sabaly'den kötü haber! İşte oyuncunun yeni adresi

Bu sezon Bordeaux ile sözleşmesi sona eren , kariyerine başka bir ülkede devam etmek istediğini söylemişti. 28 yaşındaki Senegalli sağ bek, daha önce altyapısından yetiştiği Paris Saint-Germain ve Nantes'da forma giymişti.

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