Haberler Galatasaray Galatasaray tarihinin en kalabalık seçimine gidiyor! 6 adayla sandığa

Galatasaray tarihinin en kalabalık seçimine gidiyor! 6 adayla sandığa

Sarı-kırmızılılarda tek gündem maddesi seçim Yönetime talip 6 aday dün listelerini teslim etti. İbrahim Özdemir, , , , Işın Çelebi ve yarışacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray spor haberleri: Galatasaray'da 6 adaylı seçim! İşte adayların listeleri...

Aslan'da ertelenmesinden, adaylarına, Terim ile çalışacaklar mı sorusundan, projelerine kadar büyük tartışmalara neden olan başkanlık seçiminde dün kritik bir gündü.

Son dakika Galatasaray spor haberleri: Galatasaray'da 6 adaylı seçim! İşte adayların listeleri...

Sarı-kırmızılı kulübü yönetmeye talip olan 6 başkan adayı listelerini teslim ettiler. , , , Metin Öztürk, Işın Çelebi ve hummalı çalışmalar, derin kulisler sonucu oluşturdukları listelerini Divan başkanlığına ilettiler.

Son dakika Galatasaray spor haberleri: Galatasaray'da 6 adaylı seçim! İşte adayların listeleri...

Şimdi gözler 19 Haziran'da kurulacak olan seçim sandıklarına çevrildi. Galatasaray tarihinde ilk defa 6 adayla seçime gidecek.

Son dakika Galatasaray spor haberleri: Galatasaray'da 6 adaylı seçim! İşte adayların listeleri...

İLK ETAPTA 4 ADAY FAVORİ GÖZÜKÜYOR

Kulislerde 4 başkan adayı diğerlerinin önünde görünüyor.

Son dakika Galatasaray spor haberleri: Galatasaray'da 6 adaylı seçim! İşte adayların listeleri...

Bu isimler , , ve . Metin Öztürk ve Burak Elmas'ın avantajları seçim çalışmalarının startını çok erkenden vermeleri olarak gözüküyor. Bu iki isim yaklaşık 1 yıldır plan ve projelerini hazırlamış durumdalar.

Son dakika Galatasaray spor haberleri: Galatasaray'da 6 adaylı seçim! İşte adayların listeleri...

tek liseli aday konumunda bulunuyor. Daha çok bu özelliğiyle oy toplamayı planlıyor. ise listesini son günlerde tamamlasa da önemli isimleri yanına almış durumda. Mevcut yönetimin desteği de Şardan'ın yanında yer alıyor.

Son dakika Galatasaray spor haberleri: Galatasaray'da 6 adaylı seçim! İşte adayların listeleri...

G.SARAY KAZANACAK

Aslan'da başkan adaylarından başvurusu sonrası Twitter hesabından kısa bir açıklama yaptı. Uzun süredir bu görev için hazırlanan Elmas "9 aydır aralıksız çalışıyoruz. İnanıyoruz ve hazırız. Köklü, kadim Galatasaray değerlerini, çağdaş ve dinamik yönetim prensipleriyle birleştirmek için yola koyulduk. Galatasaray kazanacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika Galatasaray spor haberleri: Galatasaray'da 6 adaylı seçim! İşte adayların listeleri...

İşte listelerde yer alan isimler...

SON DAKİKA