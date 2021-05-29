Galatasaray tarihinin en kalabalık seçimine gidiyor! 6 adayla sandığa

Aslan'da ertelenmesinden, adaylarına, Terim ile çalışacaklar mı sorusundan, projelerine kadar büyük tartışmalara neden olan başkanlık seçiminde dün kritik bir gündü.
Sarı-kırmızılı kulübü yönetmeye talip olan 6 başkan adayı listelerini teslim ettiler. Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Işın Çelebi ve Yiğit Şardan hummalı çalışmalar, derin kulisler sonucu oluşturdukları listelerini Divan başkanlığına ilettiler.
Şimdi gözler 19 Haziran'da kurulacak olan seçim sandıklarına çevrildi. Galatasaray tarihinde ilk defa 6 adayla seçime gidecek.