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Son dakika spor haberi: Başkan adayı : Galatasaray'ımızın ayarlarıyla oynamayın

Son dakika haberi: 'in son haftasında 'u mağlup etse de Beşiktşa2ıun göztepeyi yenmesinin ardından 84 puanla sezonu 2. sırada tamamladı. Başkan adaylarından , ikinciliğin ardından oynanacak olan ön elemeye dikkat çekerek çağrıda bulundu. Öztürk, ". 26 Mayıs'ta kazanamazsa 20 Temmuz'da ön eleme oynayacağız. Ne zaman kadro kurup, ne zaman kampa gireceğiz? Geleceğimizi yok etmeyin." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 13:08 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 13:09
Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk: Galatasaray'ımızın ayarlarıyla oynamayın

Başkan Adayı , sarı-kırmızılı takım gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÖZTÜRK'ÜN AÇIKLAMASI:

"Hocamızın kontratı 31 Mayıs'ta bitiyor. Belli ki bu yönetimle çalışmayacak. 26 Mayıs'ta kazanamazsa 20 Temmuz'da ön eleme oynayacağız. Ne zaman kadro kurup, ne zaman kampa gireceğiz? Geleceğimizi yok etmeyin."

"Genel kurullar 01 Haziran sonrasına ertelendi. Tüzüğün 33. Maddesi uyarınca seçimli olağan genel kurulu en yakın tarih olan 05 Haziran Cumartesi gününe erteleyin. Kamu "İptal yok, erteleme var" diyor. Galatasaray'ımızın ayarlarıyla artık daha fazla oynamayın İPTALİ İPTAL EDİN."

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