Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk: Galatasaray'ımızın ayarlarıyla oynamayın

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, sarı-kırmızılı takım gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÖZTÜRK'ÜN AÇIKLAMASI:

"Hocamızın kontratı 31 Mayıs'ta bitiyor. Belli ki bu yönetimle çalışmayacak. 26 Mayıs'ta Manchester United kazanamazsa 20 Temmuz'da ön eleme oynayacağız. Ne zaman kadro kurup, ne zaman kampa gireceğiz? Geleceğimizi yok etmeyin."

"Genel kurullar 01 Haziran sonrasına ertelendi. Tüzüğün 33. Maddesi uyarınca seçimli olağan genel kurulu en yakın tarih olan 05 Haziran Cumartesi gününe erteleyin. Kamu "İptal yok, erteleme var" diyor. Galatasaray'ımızın ayarlarıyla artık daha fazla oynamayın İPTALİ İPTAL EDİN."