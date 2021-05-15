Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Gedson Fernandes takıma veda ettiğini açıkladı!

Son dakika spor haberleri: 'da takıma veda ettiğini açıkladı!

'da ilk ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılıların, 'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 23:59 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 00:14
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Gedson Fernandes takıma veda ettiğini açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'de 'u 3-1 mağlup ederek averajla sezonu 2. sırada tamamlayan 'da ilk ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde 'dan kiraladığı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti.

Yıldız futbolcu paylaştığı fotoğrafa, 'Teşekkürler Galatasaray' notunu düştü.

Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sona eren ve kulübü Benfica'ya dönecek olan Gedson Fernandes için yeni bir girişim yapılma ihtimali bulunuyor.

Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayla 17 maça çıkan Portekizli orta saha, 3 asistlik katkı verdi.

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