Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Gedson Fernandes takıma veda ettiğini açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek averajla sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti.

Yıldız futbolcu paylaştığı fotoğrafa, 'Teşekkürler Galatasaray' notunu düştü.



Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sona eren ve kulübü Benfica'ya dönecek olan Gedson Fernandes için yeni bir girişim yapılma ihtimali bulunuyor.



Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayla 17 maça çıkan Portekizli orta saha, 3 asistlik katkı verdi.



