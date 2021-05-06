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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın 11'i Larin'i geçemedi!

Son dakika Galatasaray haberleri... 'in 40. haftasında 'ı konuk edecek Galatasaray'da ilginç bir tablo ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın, geçtiğimiz hafta ile oynadığı mücadelede sahaya çıkan ilk 11'inin attığı toplam gol, Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu 'in gol sayısını geçemedi. İşte o detay... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 09:53
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın 11'i Larin'i geçemedi!

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Sabah'ta yer alan habere göre 'da sahaya çıkan sarı-kırmızılıların ilk 11'i bu sezon 3 kulvarda toplam 22 gol atabildi. Galatasaray'ın bu haftaki rakibi 'ın ikinci forveti Larin ise bu sezon tek başına tüm resmi maçlarda 23 gole ulaştı.

33 golle ligin en az gol yiyen takımı olan sarı-kırmızılılar, hücum hattındaki istikrarsızlık yüzünden zirvenin 6 puan gerisinde yer alıyor.

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