Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın 11'i Larin'i geçemedi!

Galatasaray'ın son Gençlerbirliği maçında Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Mohamed ve Falcao yedek kulübesinde otururken, bu yıldızların yerine Emre Akbaba, Babel, Kerem ve Halil Dervişoğlu tercih edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre Ankara'da sahaya çıkan sarı-kırmızılıların ilk 11'i bu sezon 3 kulvarda toplam 22 gol atabildi. Galatasaray'ın bu haftaki rakibi Beşiktaş'ın ikinci forveti Larin ise bu sezon tek başına tüm resmi maçlarda 23 gole ulaştı.

33 golle ligin en az gol yiyen takımı olan sarı-kırmızılılar, hücum hattındaki istikrarsızlık yüzünden zirvenin 6 puan gerisinde yer alıyor.