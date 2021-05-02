Haberler Galatasaray Orta sahaya Hernani

Orta sahaya Hernani

Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken, bir iddia 'dan geldi. Orta sahasını güçlendirmek isteyen 'un Parma'nın 27 yaşındaki oyuncusu Hernani'yi gündemine aldığı yazıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Orta sahaya Hernani

Kötü giden ve 'da kalma ihtimali oldukça düşük olan Parma'nın birçok oyuncusuyla yollarını ayırabileceğinin belirtildiği haberde, Galatasaray'ın da Hernani'nin en ciddi talibi olduğu vurgulandı. PARMA Sportif Direktörü da Hernani haberini doğruladı. Ribalta, "Hernani'nin uzun bir kontratı var. Galatasaray biz ilgilendiğini iletti. Önemli bir teklif gelirse değerlendirebiliriz" diye konuştu.

Parma'dan ayrılmaya hazırlanan Hernani'nin Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

SKORER
Defansıf özellikleriyle öne çıkmasına rağmen bu sezon takıma önemli skor katkısı yapan Brezilyalı oyuncu, 31 maçta 7 gol attı ve 2 de asist yaptı.

KİMDİR?
1.88'LIK Sambacı, 'da altyapısından yetiştikten sonra 8 milyon euro bonservis bedeliyle 'e transfer olmuş ve Saint-Etienne'de de kiralık oynamıştı. Parma'nın sezon başında Zenit'ten 4.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Hernani, orta sahada ön libero ve merkezi orta saha olarak forma giyiyor.

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