Orta sahaya Hernani

Kötü giden ve Serie A'da kalma ihtimali oldukça düşük olan Parma'nın birçok oyuncusuyla yollarını ayırabileceğinin belirtildiği haberde, Galatasaray'ın da Hernani'nin en ciddi talibi olduğu vurgulandı. PARMA Sportif Direktörü Javier Ribalta da Hernani haberini doğruladı. Ribalta, "Hernani'nin uzun bir kontratı var. Galatasaray biz ilgilendiğini iletti. Önemli bir teklif gelirse değerlendirebiliriz" diye konuştu.

Parma'dan ayrılmaya hazırlanan Hernani'nin Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

SKORER

Defansıf özellikleriyle öne çıkmasına rağmen bu sezon takıma önemli skor katkısı yapan Brezilyalı oyuncu, 31 maçta 7 gol attı ve 2 de asist yaptı.

KİMDİR?

1.88'LIK Sambacı, Brezilya'da Atletico PR altyapısından yetiştikten sonra 8 milyon euro bonservis bedeliyle Zenit'e transfer olmuş ve Saint-Etienne'de de kiralık oynamıştı. Parma'nın sezon başında Zenit'ten 4.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Hernani, orta sahada ön libero ve merkezi orta saha olarak forma giyiyor.