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Galatasaray'da tek ihtimal 3 puan! İşte Fatih Terim'in Göztepe maçı 11'i

Galatasaray, 'in 35. haftasında Göztepe’ye konuk oluyor. Kalan haftalarda puan kaybetmeden rakiplerinin takılmasını bekleyecek olan Aslan, zorlu deplasmandan mutlak 3 puanla dönmeyi amaçlıyor. İzmir ekibi ise güçlü rakibini devirip ligdeki galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Zorlu mücadelesi öncesi iki takım teknik direktörü de sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Göztepe Galatasaray maçında muhtemel 11'ler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Galatasaray'da tek ihtimal 3 puan! İşte Fatih Terim'in Göztepe maçı 11'i

Süper Lig'de son 6 haftada 13 puan yitiren Galatasaray şampiyonluk yarışında yara üstüne yara almıştı. Sarı-kırmızılı ekip bugün Göztepe'ye konuk olacak. Cimbom'un tek bir ihtimali kaldı, o da 3 puan. Aslan, bu maçtan itibaren başlayarak sezon sonuna kadar kayıpsız gitmek istiyor. Aynı zamanda da ve Fenerbahçe'nin takılmasını bekleyecek.

HALİL DERVİŞOĞLU İLE ÖZEL GÖRÜŞME!
Sakatlıklar ve corona virüsü sebebiyle Galatasaray'da bugün forvette görev yapacak. Fatih Terim hafta boyunca öğrencisiyle görüşerek ona olan güvenini iletti.


GÖZTEPE GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Göztepe: , , , , Burekovic, , , , , Halil, Jahovic

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Feghouli, , Kerem, Halil

7 EKSİK VAR!
Galatasaray'da Göztepe deplasmanı öncesinde kritik eksikler var. Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Donk ve Ryan Babel cezaları sebebiyle İzmir'de yoklar. Omar Elabdelllaoui, sakatlıkları bulunan Martin Linnes, DeAndre Yedlin ve Radamel Falcao da oynayamayacaklar. Mostafa Mohamed de koronavirüs karantinasında olduğu için bugün takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.


TAYLAN 11'E ETEBO KULÜBEYE
Galatasaray'da son dönemdeki kötü gidiş sonrasında teknik direktör Fatih Terim kadroda bir kez daha revizyona gidecek. Oynadığı maçlarda galibiyet yüzdesini düşüren Etebo kulübeye çekilecek. Sezonun en önemli kazanımı Taylan Antalyalı 11'deki yerine dönecek.

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