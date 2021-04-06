Fatih Terim belki de kariyerinin en kötü dönemlerinden birisini yaşıyor. Ama hepsinden önemlisi tecrübeli hoca hiç bu sezonki gibi umutsuz olmamıştı. "8 puanda kapanır, 18 puanda kapanır" deyip takımı şampiyonluğa taşıyan Terim, Rizespor maçından sonra hedef koymak yerine "Büyük avantaj kaçırdık" diyerek umutsuz konuşmuştu. Hakemlerle girdiği savaş da takımı olumsuz etkilemiş görünüyor. Ama halen oynanacak 9 maç ve alınacak 27 puan var. Üstelik rakipleri de henüz istikrar yakalayabilmiş değil. Galatasaray buradan ligi çevirebilir mi; çevirebilir ama her şey yine Terim'e bağlı gibi görünüyor. - Serkan Bayar



UYARACAK

Hatay maçının ardından iki gün izin yapan Galatasaraylı futbolcular bugün Florya'da toplanacak. Fatih Terim'in idman öncesi oyuncularla bir araya gelmesi ve uyarılarda bulunması bekleniyor.