Haberler Galatasaray Terim’e bağlı

Terim’e bağlı

belki de kariyerinin en kötü dönemlerinden birisini yaşıyor. Ama hepsinden önemlisi tecrübeli hoca hiç bu sezonki gibi umutsuz olmamıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 00:13 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 06:50
Terim’e bağlı

belki de kariyerinin en kötü dönemlerinden birisini yaşıyor. Ama hepsinden önemlisi tecrübeli hoca hiç bu sezonki gibi umutsuz olmamıştı. "8 puanda kapanır, 18 puanda kapanır" deyip takımı şampiyonluğa taşıyan Terim, maçından sonra hedef koymak yerine "Büyük avantaj kaçırdık" diyerek umutsuz konuşmuştu. Hakemlerle girdiği savaş da takımı olumsuz etkilemiş görünüyor. Ama halen oynanacak 9 maç ve alınacak 27 puan var. Üstelik rakipleri de henüz istikrar yakalayabilmiş değil. buradan ligi çevirebilir mi; çevirebilir ama her şey yine Terim'e bağlı gibi görünüyor. -

UYARACAK
maçının ardından iki gün izin yapan Galatasaraylı futbolcular bugün 'da toplanacak. Fatih Terim'in idman öncesi oyuncularla bir araya gelmesi ve uyarılarda bulunması bekleniyor.

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