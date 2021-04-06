Galatasaray kötü gidişata son vermek istiyor! Fatih Terim...

Süper Lig'in 33. haftasını 'bay' geçecek olan Galatasaray, bu durumu fırsata çevirmek istiyor. Üst üste yaşadığı puan kayıplarına rağmen lider Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle sarı-kırmızılılarda şampiyonluk hesapları yeniden yapılmaya başladı.

Sarı-kırmızılılar, 'bay' geçecekleri bu hafta da yaralarını sarmaya çalışacak. Süper Lig'de maç oynamayacakları haftada Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyecek olan teknik direktör Fatih Terim, tüm hafta cumartesi günü evinde oynayacakları Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yapacak.