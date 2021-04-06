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kötü gidişata son vermek istiyor! ...

Sarı-kırmızılılar, lider Beşiktaş’ın yenilmesiyle moral bulurken Terim, bay geçecekleri haftada sorunları çözmeye çalışacak. , Marcao ve ’nın dönüşü ile kadro değişecek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 23:59 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 06:50
Galatasaray kötü gidişata son vermek istiyor! Fatih Terim...

Süper Lig'in 33. haftasını 'bay' geçecek olan , bu durumu fırsata çevirmek istiyor. Üst üste yaşadığı puan kayıplarına rağmen lider Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle sarı-kırmızılılarda şampiyonluk hesapları yeniden yapılmaya başladı.

Galatasaray kötü gidişata son vermek istiyor! Fatih Terim...

Sarı-kırmızılılar, 'bay' geçecekleri bu hafta da yaralarını sarmaya çalışacak. Süper Lig'de maç oynamayacakları haftada Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyecek olan teknik direktör , tüm hafta cumartesi günü evinde oynayacakları Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yapacak.

Galatasaray kötü gidişata son vermek istiyor! Fatih Terim...

KARANTİNA SÜRELERİ DOLACAK
Sarı kırmızılı takım için en sevindirici durum ise eksik oyuncuların tekrar takıma katılacak olmaları.

Galatasaray kötü gidişata son vermek istiyor! Fatih Terim...

Cezalarını tamamlayan Marcao, ve DeAndre , Karagümrük karşılaşmasında takımdaki yerlerini alacak.

Galatasaray kötü gidişata son vermek istiyor! Fatih Terim...

Korona virüs testi pozitif çıkan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'nın da izolasyon sürelerinin dolmasının ardından sarı- kırmızılı takıma katılması ve Karagümrük mücadelesinin kadrosunda yer alması bekleniyor.

Galatasaray kötü gidişata son vermek istiyor! Fatih Terim...

Ayrıca sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu da takımla idmanlara başlayarak, hafta sonunda kadrodaki yerini alabilecek.

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