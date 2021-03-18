Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Gedson Fernandes'e Fernando Santos'tan büyük övgü! "Milli takımın geleceği"

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray'ın ara transfer döneminde Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes hakkında açıklamalarda bulundu.

Portekiz Futbol Federasyonu'nun kanalı Canal 11'e konuşan Santos, milli takımda kendisini en çok etkileyen oyuncuların başında Gedson'un geldiğini söyledi.

"BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Galatasaraylı yıldız hakkında övgü dolu sözler sarf eden Fernando Santos, "Her zaman milli takımın geleceği olacağını düşündüğüm bir oyuncu var. O da Gedson Fernandes. Uluslar Ligi'nde milli takımda oynadığı ilk maçlarda beni en çok etkileyen oyunculardandı. Düzenli olarak milli takıma çağrılacak bir oyuncu olacağını düşündüm" dedi.

"ANİDEN KAYBOLDU"

Gedson Fernandes'in her zaman milli takım için önemli bir opsiyon olduğunu da aktaran Fernando Santos, "Tottenham'da oynamadı. Kariyeri durakladı ve aniden kayboldu. Pek fazla oynamasa da hala milli takımın radarında. Belki kendisinden beklenen gelişimi tam olarak göstermedi abncak bu tip oyuncular milli takım radarından çıkmıyor" ifadesini kullandı.