Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Gedson Fernandes'e Fernando Santos'tan büyük övgü! "Milli takımın geleceği"

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı 'e 'tan büyük övgü! "Milli takımın geleceği"

'nın teknik direktörü , 'da kiralık olarak forma giyen 'e hakkında övgü dolu sözler sarf etti. 'nun kanalı 'e konuşan Santos, "Her zaman milli takımın geleceği olacağını düşündüğüm bir oyuncu var. O da Fernandes. 'nde milli takımda oynadığı ilk maçlarda beni en çok etkileyen oyunculardandı." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 17:00
Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Gedson Fernandes'e Fernando Santos'tan büyük övgü! "Milli takımın geleceği"

Teknik Direktörü , 'ın ara transfer döneminde 'dan kiraladığı hakkında açıklamalarda bulundu.

'nun kanalı 'e konuşan Santos, milli takımda kendisini en çok etkileyen oyuncuların başında 'un geldiğini söyledi.

"BENİ ÇOK ETKİLEDİ"
Galatasaraylı yıldız hakkında övgü dolu sözler sarf eden Fernando Santos, "Her zaman milli takımın geleceği olacağını düşündüğüm bir oyuncu var. O da Gedson Fernandes. 'nde milli takımda oynadığı ilk maçlarda beni en çok etkileyen oyunculardandı. Düzenli olarak milli takıma çağrılacak bir oyuncu olacağını düşündüm" dedi.

"ANİDEN KAYBOLDU"
Gedson Fernandes'in her zaman milli takım için önemli bir opsiyon olduğunu da aktaran Fernando Santos, "'da oynamadı. Kariyeri durakladı ve aniden kayboldu. Pek fazla oynamasa da hala milli takımın radarında. Belki kendisinden beklenen gelişimi tam olarak göstermedi abncak bu tip oyuncular milli takım radarından çıkmıyor" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA