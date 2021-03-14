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Son dakika spor haberi: 'da 'in performansı hayal kırıklığı yarattı

Son dakika haberleri... Galatasaray, 'in 30. haftasında deplasmanda 'la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım mücadeleyi 3-0 kazanırken devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen 'in performansı ise hayal kırıklığı oldu. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 10:25
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Gedson Fernandes'in performansı hayal kırıklığı yarattı

'in 30. haftasında deplasmanda Hes Kablo ile karşılaşan , mücadeleden ve 'nun (2) golleriyle 3-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımda, ocak ayında takıma dahil olan Portekizli orta saha oyuncusu 'in ise performansı hayal kırıklığı yarattı.

Özellikle ikinci yarıda yorulan ve üst üste top kayıpları yapan yıldız futbolcu 75'te yerini 'ye bıraktı. Sosyal medyada da genç oyuncuya eleştiriler yapıldı. 'in haberine göre sarı-kırmızılı taraftarlar, " inadı bırakmalı ve artık Feghouli'yi 11'e almalı. Kiralık Fernandes'i hazır hale getirene karar lig bitecek" dedi.

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