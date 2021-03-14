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Krize izin vermem

, Belhanda’nın gönderilmesiyle ilgili ilk kez konuştu: Kimse unutmasın, önemli olan ’dır...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 22:23 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 09:12
Krize izin vermem
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Hafta içinde sözleşmesi feshedilen Belhanda için ilk kez konuşan Teknik Direktörü , şunları söyledi: "Nagatomo'yu, 'i, 'yı, Melo'yu nasıl gönderdiysek onu da 4 sene hizmet etmiş bir oyuncumuz olduğu için Galatasaray kültürüne yakışır şekilde yolcu ettik. Belhanda mevzusunun bize zarar vermesine müsaade etmem, özellikle de takımıma. Çünkü Galatasaray büyük bir camiadır. Kulüp bu kararı almıştır, orada da bitmiştir. Kimsenin unutmaması gereken bir şey var. Tek önemli kelime Galatasaray'dır. Bunun bir kriz yaratmasına izin vermeyiz. Benim enerjim, sinerjim düşmez. Krizler, kaoslar olur ama yönetilir. Biz büyük bir kulübüz."

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