Krize izin vermem

Hafta içinde sözleşmesi feshedilen Belhanda için ilk kez konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şunları söyledi: "Nagatomo'yu, Gomis'i, Drogba'yı, Melo'yu nasıl gönderdiysek onu da 4 sene hizmet etmiş bir oyuncumuz olduğu için Galatasaray kültürüne yakışır şekilde yolcu ettik. Belhanda mevzusunun bize zarar vermesine müsaade etmem, özellikle de takımıma. Çünkü Galatasaray büyük bir camiadır. Kulüp bu kararı almıştır, orada da bitmiştir. Kimsenin unutmaması gereken bir şey var. Tek önemli kelime Galatasaray'dır. Bunun bir kriz yaratmasına izin vermeyiz. Benim enerjim, sinerjim düşmez. Krizler, kaoslar olur ama yönetilir. Biz büyük bir kulübüz."