Arda’nın ikinci ‘dalya’ heyecanı
Galatasaray’ın başarılı ismi Arda Turan, bugün deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacakları maçta görev alması durumunda, ligdeki 200. müsabakasına çıkacak. Süper Lig'de 150 defa Galatasaray, 34 defa Başakşehir ve 15 defa da Manisaspor forması giyen tecrübeli futbolcu, bir kez şampiyonluk sevinci yaşadığı ligde 199 maçta 35 kez ağları havalandırmayı başardı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 00:31 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 06:50